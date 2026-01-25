테니스 권순우, 3년 만에 ATP 대회 우승…베트남 챌린저 정상

▲ 권순우의 지난해 경기 모습

권순우(486위·국군체육부대)가 남자프로테니스(ATP) 대회에서 3년 만에 우승했습니다.권순우는 오늘 베트남 판티엣에서 열린 ATP 노바월드 판티엣 챌린저(총상금 6만3천달러) 마지막 날 단식 결승에서 일리야 시마킨(275위·러시아)을 2대 0으로 이겼습니다.챌린저는 ATP 투어보다 한 등급 아래 대회입니다.권순우가 챌린저 이상급 대회에서 우승한 건 2023년 1월 호주 애들레이드 ATP 투어 대회 이후 3년 만입니다.권순우는 ATP 투어에서 통산 2차례, 챌린저에서는 이번 대회까지 통산 4차례 정상에 올랐습니다.지난해 챌린저보다 한 등급 아래인 국제테니스연맹(ITF) 대회 단식에서 세 번 우승한 권순우는 올해 처음 출전한 챌린저 대회에서 우승하며 상승세를 이어갔습니다.2월 7~8일 부산에서 아르헨티나를 상대로 데이비스컵 경기를 치르는 한국 대표팀에도 권순우의 우승은 좋은 소식입니다.이번 우승으로 권순우의 랭킹은 341위 수준까지 오를 거로 보입니다.권순우는 판티엣에 남아 판티엣 챌린저 2차 대회에도 출전합니다.(사진=대한테니스협회 제공, 연합뉴스)