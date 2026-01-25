이 대통령, '캄보디아 범죄자 송환' 성과에 "격려 방문 해야겠죠?"

▲ 이재명 대통령 엑스 게시글

이재명 대통령이 캄보디아에서 한국 국적의 스캠 범죄 조직원들을 대규모로 송환한 것과 관련해 "경찰, 국가정보원 등 공직자들의 헌신 덕분"이라고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(25일), 자신의 SNS에 정부가 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 캄보디아에서 국내로 송환한다는 기사를 소개하며 이같이 쓴 뒤 "격려 방문 한번 가야겠지요?"라고 적었습니다.공개일정이 없었던 오늘, 이 대통령은 이외에도 다양한 기사 등을 공유하며, 활발하게 SNS 게시글을 올렸습니다.이 대통령은 오는 5월 종료되는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치와 관련해 "'재연장하는 법 개정을 또 하겠지'라고 생각했다면 오산"이라고 밝혔습니다.양도세 중과 유예 조치 등에 '증여 러시'가 이어지고 있다는 기사를 공유하고는 "집이든 뭐든 정당하게 증여세 내고 증여하는 게 잘못은 아니다"라며, "'집을 처분하려면 팔아야지 증여하면 안된다'는 건 사적소유권을 존중하는 자본주의 시장경제 원리에 어긋나는 주장 아닌가"라고 되물었습니다.글로벌 인공지능(AI) 모델 성능을 종합 평가하는 플랫폼 AAII가 '한국이 AI 분야에서 명실상부한 3위 국가로 자리매김했다'고 평가한 게시글을 소개하며 "피할 수 없다면 즐기라고 했다"고 언급했습니다.코스피 지수에 관한 투자자들의 전망과 투자 성향이 정치적 견해에 따라 엇갈린다는 내용의 기사를 소개하고는 "여러 면에서 재미있는 분석이다. 한편으로 안타깝기도 하다"며 "작은 차이를 넘어 모두 힘을 모아 함께 이 위기를 넘어 공동번영의 미래를 향해 나아가면 좋겠다"고 적기도 했습니다.(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)