극장의 '옛 명작' 큐레이션에 호응한 2030

넷플릭스 같은 OTT에 밀리고 있는 극장이 영화 큐레이션 플랫폼으로 변신하고 있습니다. 특히 20·30 세대가 재개봉한 과거의 명작들을 보기 위해 극장을 찾고 있습니다.



보도에 이주형 기자입니다.



'화양연화'라는 말은 왕가위 감독이 영화 제목으로 쓰면서 유명해지기 시작했습니다.



중년 남녀의 이룰 수 없는 사랑을 다룬 이 영화는 영화 역사상 최고의 멜로 영화로 꼽힙니다.



이 영화가 최근 미공개 버전을 넣은 특별판으로 돌아와 개봉 한 달도 안 돼 4만 5천 명의 관객이 들었습니다.



신작까지 포함한 올해 독립예술영화 흥행 2위의 성적입니다.



'화양연화'와 같은 날 개봉한 타이완의 거장 에드워드 양 감독의 예술 영화 '하나 그리고 둘'도 3시간 가까운 긴 상영시간에도 불구하고 누적 3만 관객을 훌쩍 넘겼습니다.



두 영화는 지난 2000년 칸 영화제에서 각각 남우주연상과 감독상을 받은 걸작입니다.



[이지은/'하나 그리고 둘' 관객 : 21세기 최고의 영화 중에 항상 상위권에 뽑히는 영화여서 궁금했는데 OTT에서 볼 수 있는 곳이 전혀 없어서, 마침 재개봉한다고 해서 영화관에서 직접 보고 싶어서….]



두 구작의 주 관람객은 40·50대 이상일 것 같지만, 실제로는 20·30대 비율이 약 60~70%에 이를 정도로 높습니다.



이유는 뜻밖입니다.



나갈 수 없다, 끊어볼 수 없다, 빨리 돌려볼 수 없다는 극장의 한계가 젊은 관객들에게는 오히려 극장만의 장점이 되기도 합니다.



[유정민/'화양연화' 관객 : 저한테 제일 큰 영향을 주는 요소는 나갈 수 없다는 강제성인 것 같아요.]



이달만도 '철도원', '퐁네프의 연인들', '라스베가스를 떠나며' 등 2, 30년 전 명작들이 줄줄이 재개봉했습니다.



OTT처럼 극장도 검증된 구작 영화들을 1년에 200편 넘게 큐레이션하고 있는 겁니다.



이 영화들은 대개 4K 리마스터링을 거쳐서 디지털화됐지만, 원본은 필름으로 찍은 터라 OTT보다는 스크린에서 볼 때 체험적 가치를 극대화할 수 있습니다.



극장이 신작뿐 아니라 과거 명작을 최적의 환경에서 보는 '고급 OTT' 같은 공간으로 변신하고 있습니다.



(VJ : 오세관, 영상편집 : 원형희)