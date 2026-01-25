"그린란드는 하나"…전쟁 공포 속 최대 행사

<앵커>



미국은 신 국방 전략에서 그린란드를 '핵심 안보 지역'으로 못 박으며 미국의 통제 아래 두려고 애쓰고 있습니다. 주민들이 느끼는 긴장감이 어느 때보다 큰 상황에서 그린란드에서는 1년 중 최대 규모의 행사가 열렸습니다.



현지에서 권영인 특파원이 전합니다.



<기자>



군대를 비롯해, 관공서 심지어 일반 기업들까지 시민들에게 문을 여는 그린란드의 연중 최대 행사 컬쳐나잇입니다.



그린란드 수도 누크 항에 정박 중인 덴마크 군함도 시민들로 가득 찼습니다.



시민들은 군함 곳곳을 돌아다니면서 구경을 하고 있고, 이렇게 군인들과 대화를 나누는 시간도 가지고 있습니다.



[빌라스/그린란드 주민 : 군함을 보게 된 건 처음이네요. 저는 선박 운항 교육을 받았거든요. 그래서 훨씬 더 흥미롭네요.]



25번째를 맞은 이 행사는 트럼프 미국 대통령의 병합 위협에 시달렸던 만큼 올해는 더 특별했습니다.



[브란트/그린란드 의회 의원 : 그래서 올해는 보시는 것처럼 여기저기에 그린란드 깃발이 많이 볼 수가 있어요.]



[브로베르그/그린란드 전 외교부장관 (현직 의원) : 오늘은 저희 그린란드 주민들이 같이 모이고 뭉치는 날입니다. 외부에서 그 어떤 일이 일어나도 상관없습니다.]



대형 케이크에 새겨진 그린란드 깃발도 의미가 다르게 다가옵니다.



[코니/그린란드 주민 : 올해는 정말 (군인들에게) 특별히 더 감사하다는 마음이 듭니다.]



경호원 없이 가족들과 함께 행사에 참여한 닐센 그린란드 총리는 이렇게 뜻을 전했습니다.



[닐센/그린란드 총리 : 당신의 나라 친구들에게도 안녕을 기원합니다.]



군사력 동원을 일단 배제했지만, 트럼프 대통령은 여전히 광물권 등 그린란드에 대한 전면적 접근권을 내세우며 주권을 위협하고 있어서 안심은 이른 상황입니다.



[닝 헤게온/그린란드 인권단체 의장 : 우리는 (미국과) 협력할 준비가 돼 있습니다. 협상도 얼마든지 가능합니다. 다만, 우리는 미국에 소유되지 않고 싶을 뿐이다.]



그린란드 상무장관은 광물 개발권이 외부에서 결정되는 일은 용납할 수 없다며, 그린란드 주권을 무시한 미국과의 협상에 반대한다는 입장을 분명히 했습니다.



이 와중에 수도 누크에서 5시간 동안 대규모 정전이 발생해 일각에서 미군 침공 때문 아니냐는 공포가 확산되기도 했습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 정성훈)