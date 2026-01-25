"만시지탄" "통합은 진심"…이혜훈은 '첩첩산중'

<앵커>



정치권 반응은 엇갈렸습니다. 야당은 진작에 지명을 철회했어야 한다고, 여당은 "통합의 물꼬를 트려는 진심이 있었다"고 평가했습니다. 낙마한 이혜훈 후보자는 이제 각종 의혹에 대한 경찰의 수사 대상이 됐습니다.



이 소식은 정윤식 기자가 전합니다.



<기자>



이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 이재명 대통령이 오늘(25일) 철회한 데에 대해 국민의힘은 상식적 결과라고 평했습니다.



진작 지명 철회했어야 마땅한 사람을 20일 넘게 끌어 국력을 소진했다는 겁니다.



[최은석/국민의힘 원내수석대변인 : (청문회로도) 의혹이 일절 해소되지 않았습니다. 늦었지만 이번 청와대의 인사 지명 철회는 당연하다고 이렇게 생각합니다.]



국민의힘은 검증 실패 책임은 대통령에게 있다며 이 대통령이 국민에게 사과하고 책임자들도 문책하라고 요구했습니다.



개혁신당도 이 대통령의 사과와 검증 체계 개편을 요구했는데, 이 후보자를 여러 번 공천하고 키운 국민의힘도 책임이 있다고 싸잡아 비판했습니다.



민주당은 국민 눈높이를 고려한 고심의 결과라고 평가했습니다.



계엄으로 사회적 갈등이 큰 상황에서 통합의 물꼬를 트고자 했던 대통령의 진심이 있었던 지명이었다는 겁니다.



[박해철/민주당 대변인 : 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 분명하게 약속드립니다.]



조국혁신당은 이 후보자가 의혹을 제대로 해명하지 못했다면서 철회는 잘한 결단이라고 논평했습니다.



지명 28일 만에 낙마한 이 후보자 앞에는 경찰 조사도 기다리고 있습니다.



보좌진 폭언 등 제기된 여러 논란과 의혹과 관련해 7건의 고발장이 접수됐고, 아파트 부정 청약, 증여세 탈루, 아들 병역 특혜 의혹의 경우에는 고발인 조사가 진행됐습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희)