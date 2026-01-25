뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령, '캄보디아 범죄자 송환' 성과에 "격려 방문 해야겠다"

이호건 기자
작성 2026.01.25 17:46 조회수
이 대통령, '캄보디아 범죄자 송환' 성과에 "격려 방문 해야겠다"
▲ 이재명 대통령 엑스 게시글

이재명 대통령은 캄보디아에서 한국 국적의 스캠 범죄 조직원들을 대규모로 송환한 것과 관련해 "경찰, 국가정보원 등 공직자들의 헌신 덕분"이라고 치하했습니다.

이 대통령은 오늘 엑스에 정부가 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 캄보디아에서 국내로 송환한다는 기사를 소개하며 "격려 방문 한번 가야겠지요"라고 덧붙였습니다.

앞서 이 대통령은 오늘 오전에는 글로벌 AI 모델 성능을 종합 평가하는 플랫폼 AAII가 '한국이 AI 분야에서 명실상부한 3위 국가로 자리매김했다'고 평가한 게시글을 소개하며 "피할 수 없다면 즐기라고 했다"고 언급하기도 했습니다.

이 대통령은 심화하는 글로벌 AI 패권 경쟁에 관해 평소 '위기를 피할 수 없다면 기회로 만들어야 한다'고 여러 차례 강조한 바 있습니다.

이 대통령은 어제는 코스피 지수에 관한 투자자들의 전망과 투자 성향이 정치적 견해에 따라 엇갈린다는 내용의 기사를 소개하고는 "여러 면에서 재미있는 분석이다. 한편으로 안타깝기도 하다"며 "작은 차이를 넘어 모두 힘을 모아 함께 이 위기를 넘어 공동번영의 미래를 향해 나아가면 좋겠다"고 썼습니다.

(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지