이 대통령, '캄보디아 범죄자 송환' 성과에 "격려 방문 해야겠다"

▲ 이재명 대통령 엑스 게시글

이재명 대통령은 캄보디아에서 한국 국적의 스캠 범죄 조직원들을 대규모로 송환한 것과 관련해 "경찰, 국가정보원 등 공직자들의 헌신 덕분"이라고 치하했습니다.이 대통령은 오늘 엑스에 정부가 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 캄보디아에서 국내로 송환한다는 기사를 소개하며 "격려 방문 한번 가야겠지요"라고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 오늘 오전에는 글로벌 AI 모델 성능을 종합 평가하는 플랫폼 AAII가 '한국이 AI 분야에서 명실상부한 3위 국가로 자리매김했다'고 평가한 게시글을 소개하며 "피할 수 없다면 즐기라고 했다"고 언급하기도 했습니다.이 대통령은 심화하는 글로벌 AI 패권 경쟁에 관해 평소 '위기를 피할 수 없다면 기회로 만들어야 한다'고 여러 차례 강조한 바 있습니다.이 대통령은 어제는 코스피 지수에 관한 투자자들의 전망과 투자 성향이 정치적 견해에 따라 엇갈린다는 내용의 기사를 소개하고는 "여러 면에서 재미있는 분석이다. 한편으로 안타깝기도 하다"며 "작은 차이를 넘어 모두 힘을 모아 함께 이 위기를 넘어 공동번영의 미래를 향해 나아가면 좋겠다"고 썼습니다.(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)