'가덕도 피습 테러' TF 부산에…경찰, 내일부터 본격 수사

▲ 이재명 대통령

'테러'로 지정된 2024년 이재명 대통령 피습 사건을 수사할 경찰 태스크포스(TF)가 부산에 꾸려집니다.경찰청 국가수사본부는 오늘(25일) 언론 공지를 통해 총원 45명·2개 수사대로 꾸려진 TF를 내일부터 본격 운영한다고 밝혔습니다.TF 구성 방침을 밝힌 지 엿새 만입니다.정경호 광주경찰청 수사부장(경무관)이 TF 단장을 맡고, 사무실은 부산경찰청에 설치됩니다.수사의 공정성·중립성을 확보하기 위해 부산청이 아닌 국가수사본부가 사건을 직접 지휘합니다.부산청이 사건을 축소·은폐한 게 아닌지 의구심을 가진 것으로 추측되는 대목입니다.또한 새로운 수사 결과의 신뢰성 확보를 위해서라도 기존 부산청이 아닌 다른 지휘 주체가 바람직하다는 평가도 있습니다.TF는 변호사 자격증을 지닌 수사관을 집중적으로 구인 중인 것으로 전해졌습니다.테러 혐의 수사 전례가 많지 않은 데다 '테러 미지정 경위'도 수사 대상인만큼 정교한 법적 검토가 필요하기 때문으로 풀이됩니다.이 대통령은 더불어민주당 대표였던 2024년 1월 2일 부산 가덕도 방문 도중 60대 김 모 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 수술 및 입원 치료를 받았습니다.이후 윤석열 정부 시절 국가정보원과 대테러센터 등이 사건을 테러로 지정하지 않고 현장 증거를 인멸하는 등 축소·왜곡했다는 의혹이 여권을 중심으로 제기됐습니다.당시 사건을 수사한 부산청은 김씨가 공모나 배후 없이 단독범행했다고 결론 냈습니다.정부는 지난 20일 이 대통령이 2024년 당한 가덕도 피습 사건을 '테러'로 지정했습니다.법제처는 이 사건이 테러방지법상 구성 요건을 충족했다고 봤습니다.정 단장은 "그간 제기된 각종 의혹과 수사가 미진한 부분에 대해 신속·공정하게 수사하겠다"고 밝혔습니다.