민주, 이혜훈 지명 철회에 "국민 눈높이 고려한 고심의 결과"

▲ 지명 철회된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자

이재명 대통령이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 지명을 철회하자 더불어민주당은 "국민 눈높이를 고려한 결과"라고 평가했습니다.민주당 박해철 대변인은 오늘 브리핑을 통해 "이 후보자의 지명 철회는 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과"라며 이같이 밝혔습니다.박 대변인은 "이 후보자 지명의 배경에는 국민 통합의 물꼬를 트고자 했던 이 대통령의 진심이 있었다"며 "보수정당에서 여러 차례 국회의원을 지낸 정치인을 국가 예산을 기획하는 중책을 맡기려 했던 파격적 인사와 화합의 제스쳐는 후보자의 자질 문제와 별개로 높게 평가받아 마땅할 것"이라고 전했습니다.그러면서도 "후보자에게 제기된 의혹이 국민께서 납득하실 수준으로 소명되지 못했다"며 "향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 분명하게 약속드린다"고 덧붙였습니다.박수현 수석대변인도 페이스북에 "'국민의 눈높이'를 존중한 대통령님의 결정을 존중한다"며 "대통령님의 고뇌가 얼마나 무거웠을까 가슴이 아프다"고 썼습니다.이어 "그럼에도 통합과 미래를 향했던 대통령님의 꿈은 국민 가슴 속에서 사라지지 않을 것"이라고 강조했습니다.김한규 원내정책수석부대표 역시 "대통령께서 국민의 평가를 존중하신 결정"이라며 "통합을 위한 대통령의 의지에도 불구하고 국민 눈높이에 맞지 않는 후보자를 임명할 수는 없다"고 페이스북에 적었습니다.한편 조국혁신당 박병언 대변인은 논평을 내고 "이 후보자는 국민들의 지지를 얻을 정책제시도 없고, 근거 있는 해명도 못 하면서 결국 자리 욕심에 버티고만 있었다"며 "이 대통령은 지명철회의 부담에도 불구하고 국민들의 의견에 맞는 철회를 선택했다. 잘한 결단이다"고 말했습니다.