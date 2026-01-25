[자막뉴스] 사망자는 중환자실 간호사…"휴대전화 들고 있는데 사살했다"

한 남성이 휴대전화로 이민 당국 요원이 물리력을 행사하는 모습을 촬영합니다.



요원이 한 여성을 손으로 밀어서 쓰러트리자, 촬영하던 남성이 막아섭니다.



요원은 곧바로 최루 가스를 뿌리고 다른 요원들과 제압에 나서는데, 몸싸움 도중 한 요원이 총을 꺼내듭니다.



총에 맞은 남성은 37살 알렉스 프레티로, 현장에서 사망했습니다.



프레티는 미니애폴리스 재향 군인 병원에서 간호사로 일한 것으로 확인됐습니다.



사건 발생 후 미국 국토안보부는 요원들이 체포작전을 펼치고 있었는데, 프레티가 9mm 반자동 권총을 지니고 접근했다며, 무장을 해제하려고 시도하는 과정에서 사건이 발생했다고 주장했습니다.



하지만, 사건 직전 찍힌 영상을 보면 프레티는 한 손에 휴대전화를 들고 있었고, 다른 한 손은 빈손이었습니다.



총을 든 상태는 아니었던 것으로 확인된 건데, 총을 맞을 때도 이미 요원들에게 제압당한 상태였습니다.



미니애폴리스 경찰은 프레티가 미국 시민이며 총기 면허를 가지고 있었다고 밝혔습니다.



앞서 지난 7일에는 이번 사건 현장에서 1.6km 정도 떨어진 곳에서 37세 미국인 여성 르네 굿이 이민당국 요원들의 총격에 숨졌습니다.



이후 항의 시위가 이어지고 있는데, 다시 총격 사망 사건이 벌어지면서 시위는 더 격화되고 있습니다.



