"민주당이란 큰 생명체 안에 혁신당 DNA도 잘 섞일 것"

▲ 더불어민주당 조승래 사무총장이 25일 국회에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다.

더불어민주당 조승래 사무총장이 조국혁신당과의 합당 논의와 관련해 "민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당의 DNA도 잘 섞이게 될 것"이라고 밝혔습니다.조 사무총장은 오늘 국회에서 연 기자간담회에서 "민주당의 70년 역사에는 수많은 정치 세력의 DNA가 다 새겨져 있다. 그게 민주당의 역사"라며 이같이 말했습니다.이는 혁신당 조국 대표가 어제 "혁신당의 독자적·정치적 DNA가 보존은 물론 확대돼야 한다는 원칙에 기초해 논의하고 결정하겠다"고 밝힌 데 대해 호응한 것으로, '흡수 통합'에 대한 혁신당 측 우려를 불식하려는 취지로 풀이됩니다.조 사무총장은 혁신당의 별도 지분을 인정하는 방향의 합당을 생각하는지를 묻는 말에는 "내란 청산과 지방선거 승리, 이재명 정부 성공을 위해 어떻게 힘을 모을지가 핵심"이라며 "지분을 나눌 것인지에 대한 논의는 있을 수 없다고 생각한다"고 답했습니다.다만 합당 시 당명 변경 가능성에 대해서는 "더불어민주당 당명이 유지된다는 생각을 당연히 갖고 있지 않겠나"라고 선을 그었습니다.조 사무총장은 "당헌·당규에서 정한 바에 따라 차분하게 (합당을) 진행하겠다"며 2021년 열린민주당과의 합당과 유사한 방식이 될 것이라고 설명했습니다.그는 "권리당원 투표에서 (합당에 대한) 찬성 여론이 확인되면 중앙위원회 혹은 전당대회에서 의결하는 방식으로 진행한다"고 부연했습니다.그러면서 혁신당을 향해 "합당 의사가 있고 내부 절차를 진행하겠다고 얘기한 만큼 더 큰 용기를 가지고 진행하면 좋겠다"고 말했습니다.당 일각에서 비판론이 제기된 정 대표의 합당 제안 발표 시점에 대해선 "지방선거 일정상 지금 논의해야만 지선 스케줄을 함께 치러나갈 수 있다고 판단한 것"이라고 해명했습니다.이어 "정 대표의 경우 경쟁자가 될 수도 있는 조 대표와 함께하자는 것"이라며 "이를 '자기 정치'라고 얘기하는 것은 어울리지 않는다"고 했습니다.조 사무총장은 또 "합당 논의와 별개로 민주당의 지방선거 준비는 일정대로 또박또박 진행해 나갈 것"이라고 강조했습니다.그는 지선 예비후보 자격심사에 대해 "중앙당은 심사가 마무리됐고 17개 시·도당은 곧 심사 절차에 들어간다"며 "오는 27일 중앙당 공천관리위원회 1차 회의를 열어 공천관리 로드맵과 공천심사 방안들에 대해 논의할 것"이라고 전했습니다.다만 "지방선거에서 (양당이) 힘을 모으기 위해서는 늦어도 두 달 안에는 (합당 논의를) 정리해야 하지 않나 싶다"며 "각 당 사정에 맞게 스케줄을 탄력적으로 조정할 수 있다"고 덧붙였습니다.어제까지 사흘간 권리당원을 대상으로 진행한 '1인1표제' 도입을 위한 당헌 개정안 의견수렴 결과를 두고는 "당원주권 확립을 위한 1인1표제에 대한 권리당원들의 압도적 찬성 여론이 확인된 것"이라고 평가했습니다.조 사무총장은 지난 11월 1인1표제에 대한 권리당원 의견 조사와 비교해 "참여율도 15% 가까이 증가했을 뿐 아니라 참여자 숫자도 모집 단위가 줄었음에도 27만 6천589명에서 37만 122명으로 약 10만 명 가까이 증가했다"며 이같이 설명했습니다.그러면서 "2월 2일 개최되는 중앙위 의결을 통해 당헌이 개정될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"고 말했습니다.이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회 보고서 채택과 관련해서는 "국회 재정경제위원회 (여야) 간사 간 협의를 봐야 할 것 같다"면서도 "원활히 진행되는 것 같진 않다"고 언급했습니다.또 대전·충남, 광주·전남 행정통합 진행 상황에 대해서는 "통합특별법은 돌아오는 주에 발의될 것"이라며 "행정안전부와 막바지 협의를 진행 중"이라고 밝혔습니다.이어 "대한민국이 '5극 3특'이라는 경쟁력 있는 질서와 구조로 재편되면서 성장 모멘텀이 바뀌는 큰 계기가 될 것"이라고 기대감을 표시했습니다.(사진=연합뉴스)