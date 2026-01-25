김윤지, 파라 바이애슬론 월드컵 우승…패럴림픽 준비 완료

▲ 결승선 통과하는 김윤지

한국 장애인 스포츠 간판스타 김윤지(BDH파라스)가 2026 국제바이애슬론연맹(IBU) 파라 바이애슬론 월드컵에서 금메달을 획득했습니다.김윤지는 오늘 폴란드 야쿠시체에서 열린 대회 좌식 여자 스프린트 추적에서 12분4초1의 기록으로 옥사나 매스터스(12분7초6), 켄달 그레치(12분26초3·이상 미국)를 제치고 우승했습니다.김윤지는 지난해 3월 2025 국제스키연맹(FIS) 노르딕스키 세계선수권대회 파라 크로스컨트리 스키 여자 좌식 스프린트에서 금메달을 딴 간판스타입니다.그는 지난달에 열린 FIS 파라 크로스컨트리 스키 월드컵 여자 좌식 10㎞ 클래식에서 우승했고 최근 FIS 파라 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 매스스타트 좌식 프리에서 금메달을 획득하는 등 출전하는 대회마다 금메달을 싹쓸이하고 있습니다.22일에 열린 이번 대회 좌식 여자 스프린트 7.5㎞에선 동메달을 목에 걸었습니다.김윤지는 동계에 노르딕스키 선수, 하계엔 수영 선수로 활동하며 최근엔 밀라노 패럴림픽을 겨냥해 노르딕스키 훈련에 전념하고 있습니다.24일 열린 좌식 남자 스프린트 추적에선 2018 평창 동계 패럴림픽 금메달리스트 신의현(BDH파라스)이 11분12초5의 기록으로 은메달을 획득했습니다.우승은 10분 59초1을 기록한 우크라이나의 타라스 라드가 차지했습니다.신의현은 22일 좌식 남자 스프린트 7.5㎞ 동메달을 따는 등 이번 대회에서 2개의 메달을 목에 걸었습니다.(사진=국제바이애슬론 연맹 홈페이지 캡처, 연합뉴스)