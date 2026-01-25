뉴스
국민의힘, 이혜훈 집중 공세…"대통령 지명철회하고 청와대는 수사의뢰"

손형안 기자
작성 2026.01.25 12:38 수정 2026.01.25 12:55 조회수
국민의힘, 이혜훈 집중 공세…"대통령 지명철회하고 청와대는 수사의뢰"
▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 쏟아지는 의원 질의를 받고 있다.

국민의힘은 이틀 전 국회 인사청문회를 거친 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해 이재명 대통령이 이 후보자를 지명 철회하고, 청와대는 수사 의뢰를 해야 한다며 공세의 수위를 최고조로 끌어올렸습니다.

최보윤 수석대변인은 논평에서 "이 후보자는 부동산·병역·입시·갑질, 이른바 '국민 4대 역린'을 모두 건드린 인사로, 어설픈 변명은 국민의 실소만 자아냈을 뿐이며 낙마로 끝날 사안도 아니다"라며 "대통령은 직접 나서 지명철회 후 대국민 사과하고, 청와대는 수사 의뢰해야 한다"고 촉구했습니다.

최 수석대변인은 특히 "장남 '위장 미혼' 부정 청약 의혹과 특혜 입학 의혹은 끝내 해소되지 않았다"고 주장했습니다.

그러면서 "장남 연세대 특혜 입학 의혹에 대해 후보자는 조부의 훈장 수훈을 근거로 해명했지만 '훈장은 받은 자에게만 효력이 있다'는 헌법 제11조 제3항의 원칙은 분명하다. 조부의 훈장으로 손자에게 전형상 혜택이 돌아갔다면, 이는 헌법 정신에 반하는 불법 의혹"이라고 강조했습니다.

이어 "실정법 위반 가능성이 제기되는 부정 청약, 재산 형성 과정, 자녀의 유학·대학 입학·취업 절차 전반에 대해 대통령실(청와대)은 즉각 수사기관에 정식으로 수사 의뢰하라"고 요구했습니다.

최은석 원내수석대변인은 논평에서 "이 후보자 개인의 책임도 막중하지만, 이런 인물을 '통합'이라는 미명 아래 국민 앞에 세운 이 대통령의 책임은 더욱 무겁다"고 말했습니다.

아울러 "이 대통령은 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고 검증 책임자들을 엄중히 문책해야 한다. 특히 비서실장이 주재하는 인사위원회가 있음에도 왜 이런 부적격 인사가 여과 없이 상신됐는지 경위를 철저히 따져야 할 것"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
