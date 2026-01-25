[날씨] 곳곳에 한파특보…이달 말까지 강추위 계속

<앵커>



전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데, 오늘(25일)도 중부지방을 중심으로 추위가 이어지고 있습니다. 강추위는 이달 말까지 계속될 전망인데 자세한 날씨, 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



강추위는 1월의 마지막 날까지 계속되겠습니다.



중부와 경북 지역을 중심으로 한파특보가 내려져 있는 가운데 중부를 중심으로는 낮에도 영하권의 추위가 나타나겠고요.



특보가 발효 중이지 않은 남부를 중심으로 부산의 낮 최고 기온 6도로 강추위가 심하지는 않겠습니다.



대기의 건조함이 심합니다.



서울 일부 지역에도 건조주의보가 내려져 있고요.



동해안을 따라서는 건조경보가 발효 중입니다.



바람까지 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 이어질 수 있습니다.



야외 활동하실 때는 화기 사용과 또 불씨 관리 잘해 주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑다가 오후부터는 구름의 양이 많아지겠습니다.



중부와 호남 지역에는 눈이 쌓여 있는 곳이 있고요.



또 눈에 보이지 않는 도로 살얼음이 나타나는 곳들도 있어서 교통 안전에 각별히 신경 써주셔야겠습니다.



내일 늦은 오후부터 충남 서해안과 호남, 제주 지역에 비나 눈이 시작돼 화요일까지 이어지겠습니다.



이번 달 말일까지 추위가 계속되는 만큼 건강 관리에 힘써주셔야겠습니다.



지금까지 기상센터에서 날씨 소식 전해드렸습니다.



(안수진 캐스터)