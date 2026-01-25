나토, 러시아 국경에 'AI 무기가 지키는 완충지대' 추진

북대서양조약기구(NATO·나토)가 러시아와 맞닿은 유럽 국경 지대의 방어력을 강화하기 위해 인공지능(AI) 기술을 활용한 '자동화 방어 구역' 구축을 추진하고 있습니다.



토마스 로윈 나토 작전 부참모장은 현지시간 24일 보도된 독일 매체 '벨트 암 존탁'과의 인터뷰에서 인간 지상군에게 의존하지 않는 새로운 방어 체계 구상을 밝혔습니다.



로윈 부참모장은 이 자동화 구역이 적군(러시아군)이 재래식 전투가 벌어질 수 있는 구역으로 진입하기 전 이를 저지하는 1차 완충지대 역할을 하게 될 것이라고 설명했습니다.



자동화 구역에는 지상과 공중, 우주, 사이버 공간을 아우르는 센서 네트워크가 구축됩니다.



이 센서들은 수천 킬로미터에 달하는 영역을 감시하며 적의 움직임이나 무기 배치를 실시간으로 감지해 모든 나토 회원국에 즉각 정보를 공유하게 됩니다.



위협이 감지되면 드론, 반자율 전투 차량, 지상 로봇, 자동 방공망, 미사일 요격 시스템 등 첨단 무인 전력이 대응에 나섭니다.



AI가 나토의 기존 무기와 배치 병력을 보강하는 형태인 것입니다.



다만 로윈 부참모장은 일각의 우려를 의식한 듯 "살상 무기 사용 결정은 항상 인간의 책임하에 있을 것"이라고 강조했습니다.



AI가 표적을 식별하고 추적하더라도 최종 공격 명령은 사람이 내리는 방식을 유지하겠다는 의미입니다.



현재 폴란드와 루마니아에서는 해당 기술을 시험하기 위한 과정이 진행 중으로, 나토는 2027년 말까지 이 시스템을 전력화하는 것을 목표로 하고 있다고 이 매체는 전했습니다.



나토의 이 같은 움직임은 우크라이나 전쟁이 장기화하는 가운데 러시아가 향후 유럽연합(EU) 영토로 영향력을 확대할 수 있다는 위기감에 따른 것으로 풀이됩니다.



나토의 32개 회원국이자 러시아와 지리적으로 가까운 폴란드는 독자적인 방공망 강화에 속도를 내고 있습니다.



브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 국방장관은 현지 매체를 통해 "긴급한 작전상의 요구에 따라 유럽 최대 규모의 대(對) 드론 시스템 계약 체결을 앞두고 있다"고 밝혔습니다.