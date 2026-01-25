석방되자마자 스토킹하고 협박…또다시 철창신세 지게 된 40대

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

구속 상태에서 풀려나자마자 스토킹 피해자에게 수십차례 연락하고 협박한 40대가 결국 징역을 살게 됐습니다.춘천지법 형사2부는 특정범죄가중처벌법상 보복 협박, 스토킹 처벌법 위반, 정보통신망법 위반 혐의로 기소된 40살 A씨에게 징역 2년을 선고하고, 스토킹 치료프로그램 이수 40시간을 명령했습니다.A씨는 지난해 5월 7∼15일 88차례에 걸쳐 26살 B씨에게 연락하는 등 스토킹한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.조사 결과 그는 2024년 2∼3월 B씨를 스토킹한 혐의로 지난해 5월 1일 실형을 선고받자 이에 앙심을 품고 범행을 저질렀습니다.그는 지난해 5월 7일 구속이 취소돼 석방되자마자 B씨에게 '죽을 준비해. 니가 신고해서 보낸 것도 알았으니 나부터 보자', '니가 날 감옥으로 보내고도 잘 살 수 있나 보자' 등의 내용이 적힌 문자 메시지를 보내는 등 협박했습니다.또 A씨는 지난해 5월 17∼29일 6명에게 총 80차례에 걸쳐 욕설 등이 담긴 문자 메시지를 전송한 사실도 재판 과정에서 드러났습니다.재판부는 "피고인의 죄책이 무겁고 이로 인해 피해자 B씨가 상당한 정신적 고통을 느꼈을 것으로 보인다"며 "현재까지 피해자들 전부에 대한 피해 회복이 이뤄지지 않았고 피고인은 이종 범죄의 누범기간 중 자숙하지 않고 범행을 저질렀다"며 실형을 선고했습니다.