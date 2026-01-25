아시아축구 최강 일본, U-23 아시안컵 2연패…중국 4대 0 완파

▲ U-23 아시안컵 2연패 한 일본

'아시아 축구 최강' 일본이 중국을 물리치고 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 2연패를 이뤄냈습니다.일본은 오늘 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 결승에서 중국을 4대 0으로 완파했습니다.이로써 일본은 2024년 대회에 이어 사상 첫 대회 2연패를 달성함과 동시에 통산 3회 우승(2016, 2024, 2026년)으로 이 부문 최다 기록을 스스로 갈아치웠습니다.2013년 첫 대회를 치른 U-23 아시안컵에서 일본 외에는 이라크(2013년), 우즈베키스탄(2018년), 한국(2020년), 사우디아라비아(2022년)가 한 번씩 우승했습니다.일본은 2028년 로스앤젤레스 올림픽을 겨냥해 평균 연령 약 20세의 '월반 팀'을 꾸리고도 정상에 오르며 '육성'과 '성적'의 두 마리 토끼를 잡았습니다.사상 처음으로 결승에 진출하는 돌풍을 일으킨 중국은 일본 축구의 높은 벽을 실감하며 준우승에 만족해야 했습니다.초반부터 일본의 일방적인 흐름이었습니다.전반 12분 오제키 유토가 오른쪽에서 넘어온 컷백을 오른발 슈팅으로 마무리해 선제골을 뽑아냈습니다.기세를 올린 일본은 전반 20분 오구라 고세이의 중거리 골로 한 발 더 달아났습니다.오구라는 페널티아크 오른쪽에서 왼쪽 골대 하단 구석을 찌르는 중거리슛을 날려 추가골을 넣었습니다.일본은 전반 14분 사토 류노스케의 페널티킥 골로 3대 0으로 벌렸고, 오구라가 후반 31분 또 한 번 중거리슛으로 골망을 흔들며 우승에 쐐기를 박았습니다.중국 수비수가 골대 앞에서 힘겹게 걷어낸 공을 쇄도하던 오구라가 곧바로 오른발 땅볼 슈팅으로 마무리해 골망을 출렁였습니다.일본은 이번 대회 6경기에서 16골을 몰아치면서 단 1골만 실점하는 압도적인 경기력을 보여줬습니다.공동 최다 4골을 넣은 사토가 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.응우옌 딘 박(베트남)과 알리 아자이제(요르단), 레오나르도 파라 샤힌(레바논)도 4골씩을 넣은 가운데 어시스트를 2개 곁들인 응우옌 딘 박이 규정에 따라 득점상을 받았습니다.이민성 감독이 지휘한 한국은 일본과 준결승전에서 1대 0으로 패한 뒤 김상식 감독이 이끄는 베트남과 3위 결정전에서도 승부차기 끝에 패해 4위에 그쳤습니다.한국은 페어플레이상을 받았습니다.(사진=연합뉴스)