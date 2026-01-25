뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

설 차례상 비용 전통시장서 29만 6천 원…"지난해보다 소폭 낮아"

이호건 기자
작성 2026.01.25 09:53 조회수
설 차례상 비용 전통시장서 29만 6천 원…"지난해보다 소폭 낮아"
▲ 설 앞둔 재래시장

올해 주요 과일과 채소류 가격이 내려가면서 설 차례상 물가가 소폭 하락, 안정세를 보인다는 조사 결과가 나왔습니다.

전문가격조사기관인 한국물가정보가 설을 앞두고 4인 가족 기준 차례상 비용을 조사한 결과 전통시장은 약 29만6천500원으로 지난해보다 1.98% 감소한 것으로 나타났습니다.

대형마트 장보기 비용은 약 40만6천880원으로 0.64% 떨어졌습니다.

배와 대추, 무, 배추 등의 과일과 채소류 가격이 전반적으로 떨어져 차례상 전체 비용도 하락했습니다.

배, 신고 3개가 출하 여건 개선으로 전통시장 판매 가격이 작년 2만7천원에서 올해 1만8천원으로 33.33% 하락했습니다.

대추 400g은 기상 여건 양호에 따른 생산량 증가로 전통시장 기준 25% 내린 6천원에 거래되고 있습니다.

무 1개 가격은 전통시장 기준 작년 4천원에서 3천원으로 25% 하락했습니다.

배추 1포기는 전통시장 판매 가격은 6천원으로 14.29% 하락했고, 대형마트에선 6천80원으로 10.59% 떨어졌습니다.

다만 사과와 조기, 달걀, 쌀 등의 품목 가격은 올랐습니다.

사과 부사 3개는 전통시장에서 1만8천원으로 보합세지만, 대형마트 판매 가격은 2만5천960원으로 1년 전보다 3.34% 상승했습니다.

조기 중국산 3마리는 전통시장 기준 1만2천원에서 1만5천원으로 25% 올랐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지