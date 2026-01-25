'반짝추경'에도 자영업 5년 만에 최대폭 감소…2030부터 때렸다

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

지난해 민생회복 소비쿠폰 등 경기 보강책에도 자영업자가 2년 연속 3만명대 감소세를 이어갔습니다.특히 20·30대 감소 폭이 두드러졌습니다.청년층 고용한파가 창업 위축과 조기 폐업으로 이어졌다는 분석이 나옵니다.25일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난해 취업자 가운데 자영업자는 562만명으로 전년보다 3만8천명 줄면서 코로나19 사태 당시인 2020년 이후로 5년만에 감소폭이 가장 컸습니다.2024년(-3만2천명)에 이어 2년 연속 마이너스이기도 합니다.자영업자는 코로나19가 확산한 2020년 7만5천명 급감한 뒤 2021년도 1만8천명 줄었습니다.이후 격리 완화와 엔데믹 영향으로 2022년 11만9천명, 2023년 5만7천명 각각 늘며 회복 흐름을 보였지만, 2024년 다시 감소세로 돌아섰습니다.누적된 고금리와 인건비 상승, 내수 부진 등의 영향으로 풀이됩니다.정부가 지난해 소비쿠폰을 지급해 경기 회복에 나서면서 반짝 효과가 났지만 자영업 경기를 구조적으로 개선하기는 어려웠던 셈입니다.특히 청년 자영업자가 타격이 컸습니다.고용동향 마이크로데이터를 분석하니 지난해 15∼29세 자영업자는 15만4천명으로 1년 새 3만3천명 감소했습니다.2023년(-2만2천명)과 2024년(-3천명)에 이어 3년째 감소셉니다.30대도 63만6천명으로 3만6천명 줄었습니다.마찬가지로 2023년(-1천명), 2024년(-3만5천명)에 이어 3년 연속 줄었습니다.15∼29세 자영업자는 숙박·음식점업과 배달라이더 등이 포함된 운수창고업, 30대는 운수창고업과 도소매업에서 주로 감소했다는 게 데이터처 설명입니다.내수와 직결된 산업입니다.40대와 50대는 각각 3천명, 3만4천명 감소했습니다.반면 은퇴 연령대인 60세 이상은 6만8천명 늘어난 216만5천명으로 집계됐습니다.60세 이상 자영업자는 2016년(4만5천명)부터 10년 연속 증가했습니다.60세 이상 증가 폭은 2022년 11만3천명에서 2023년 7만5천명, 2024년 2만3천명으로 축소되다가 지난해 다시 확대됐습니다.국세통계에서도 청년 창업자 수는 2021년 39만6천명으로 정점을 찍은 뒤 2024년 약 35만명으로 감소 추세를 보였습니다.청년 창업 관심 업종은 전통적인 서비스업 중심에서 디지털·콘텐츠·온라인 산업 중심으로 변화하는 양상입니다.온라인 마켓 등 비대면 소비문화가 확산하고 디지털 콘텐츠 시장이 급격히 성장하면서 전자상거래업, 해외직구대행업, 미디어콘텐츠창작업 등 온라인 기반 사업의 지속적인 확장세가 나타났습니다.SNS 마켓과 광고대행업 등 플랫폼 기반 업종도 청년 창업 관심 업종에서 높은 비중을 차지하고 있습니다.다만 이런 디지털 기반 업종은 유행에 극도로 민감하고 진입장벽이 낮은 만큼 경쟁도 치열합니다.경영 노하우와 자본력이 상대적으로 취약한 청년 사업자들이 예상치 못한 경기 변동이나 유행 변화에 대응하지 못하고 폐업으로 내몰렸을 가능성이 제기됩니다.