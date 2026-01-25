뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

다르빗슈, 은퇴설 부인 "샌디에이고와 계약 해지는 의논 중"

유병민 기자
작성 2026.01.25 09:31 조회수
다르빗슈, 은퇴설 부인 "샌디에이고와 계약 해지는 의논 중"
▲ 샌디에이고 파드리스 다르빗슈 유

지난해 팔꿈치 수술을 받고 재활 중인 일본 출신 오른손 투수 다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스)가 은퇴설을 부인했습니다.

다르빗슈는 오늘 자신의 소셜 미디어를 통해 "은퇴를 결정하지 않았다"며 "현재 팔꿈치 재활에 전념하고 있으며 투구할 수 있는 단계에 이르면 다시 시작할 것"이라고 했습니다.

이어 "만약 그럴 수 없다고 판단하면 그때 은퇴를 발표하겠다"고 선을 그었습니다.

아울러 다르빗슈는 "샌디에이고와는 계약을 해지하는 쪽으로 이야기 나누고 있다"며 "다만 합의해야 할 사항이 많아서 정해진 게 없다"고 밝혔습니다.

최근 샌디에이고 지역 언론 샌디에이고 유니온 트리뷴은 다르빗슈가 구단에 현역 은퇴 의사를 전했다면서 계약이 종료될 것이라고 보도했습니다.

이에 관해 다르빗슈는 샌디에이고와 계약 해지와 관련한 의견을 주고받은 것은 맞지만, 은퇴를 결정하진 않았다고 자기 입으로 반박했습니다.

1986년 8월생인 다르빗슈는 지난해 11월 오른쪽 팔꿈치 척골 측부 인대 수술을 받았습니다.

재활에만 1년 이상이 걸릴 것으로 보이고, 재활을 마치더라도 예전 기량을 되찾을 수 있을지는 미지수입니다.

다르빗슈는 2012년 미국 메이저리그(MLB) 텍사스 레인저스에 입단한 뒤 MLB 통산 297경기에 등판해 115승 93패, 평균자책점 3.65의 성적을 거둔 특급 투수입니다.

MLB 올스타 5회, 2013년 아메리칸리그 탈삼진 1위, 2020년 내셔널리그 다승왕을 차지한 다르빗슈는 2023년 2월 샌디에이고와 6년 1억800만달러(약 1천571억원)에 연장 계약을 맺었습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지