한국, 작년 커피수입액 2조 6천억 원…1년새 8천억 원 급증

세계에서 커피 소비가 많은 국가 중 하나인 한국의 커피 수입액이 1년 새 8천억원 가까이 급증해 처음으로 2조원을 돌파한 것으로 나타났습니다.25일 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 지난해 한국의 커피 수입액은 전년(13억7천800만달러)보다 35% 증가한 18억6천100만달러로 '사상 최대'를 기록했습니다.작년 커피 수입액을 원화로 환산하면 2조6천500억원으로 전년보다 41% 늘었습니다.원화 환산 수입액 증가율이 더 높은 것은 지난해 원/달러 평균 환율이 1,422.22원으로 전년(1,363.98원)보다 급등했기 때문입니다.커피 수입액은 지난해 15억달러를 처음으로 돌파한 K푸드 수출 일등공신인 라면 수출액보다 3억4천만달러(약 5천억원) 많았습니다.지난해 커피 수입 중량은 21만5천792t(톤)으로 전년보다 46t 감소했습니다.커피 수입량이 제자리인데도 지난해 수입액이 급증한 것은 커피 원두 국제 시세가 사상 최고를 기록하며 급등했기 때문입니다.한국은행이 집계한 지난달 커피 수입 물가는 5년 전보다 원화 기준 약 3.5배에 이릅니다.아라비카 커피 가격은 지난 2024년 이후 가파르게 치솟아 지난해 2월 뉴욕 시장에서 사상 최초로 파운드당 4달러를 넘었습니다.최근에도 3.5달러 안팎에서 움직여 2달러에 못 미쳤던 2023년과 비교하면 두 배 정돕니다.인스턴트 커피에 많이 쓰이는 로부스타 커피 가격 역시 아라비카 커피와 비슷하게 고공행진하고 있습니다.세계 1·2위 커피 생산국인 브라질과 베트남에서 가뭄과 폭우로 커피 수확이 급감하면서 가격은 천정부지로 뛰었습니다.기후변화는 장기적으로 커피 공급에 큰 영향을 미칠 수 있는 불안 요인입니다.반면 수요 측면에서는 세계적으로 커피 인기는 계속 높아지고 있습니다.14억 인구의 중국에서도 거리마다 카페가 늘어나고 있습니다.이 때문에 커피 원두 가격이 언제 안정을 찾을지는 예측하기 어렵다고 커피 업계에서는 말합니다.한 업계 관계자는 "커피 원두 가격이 2∼3년 전보다 굉장히 높다. 작년 2월에 정점을 찍고 내려가다가 작년 9월부터 다시 급등했는데 환율까지 너무 오르면서 원가 부담이 너무 커졌다"고 말했습니다.이어 "지금 환율이 1천460원대인데 1천400원 정도까지 내려간다고 해도 예전보다 아주 높은 수준"이라고 덧붙였습니다.커피 원두 가격과 환율이 급등해 원가 압박을 받는 커피 업체들이 가격을 올리는 사례가 잇따를 가능성이 있습니다.올해 초부터 커피빈, 네스프레소 등이 가격을 인상했습니다.지난해에는 이미 스타벅스와 메가커피, 컴포즈커피, 빽다방, 동서식품 등 주요 커피 업체가 대부분 가격을 올렸습니다.한국소비자단체협의회 물가감시센터가 서울·경기 420개 유통업체에서 생활필수품 가격을 조사한 결과 커피 믹스(180개들이 환산)는 지난해 4분기 3만2천262원으로 전년 동기보다 16.5% 상승했습니다.(사진=연합뉴스)