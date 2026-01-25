외인 보유주식 비중 5년 9개월여만 최대…조선·방산·원전 집중

최근 유가증권시장에서 시가총액 기준 외국인 투자자 보유 주식이 차지하는 비중이 5년 9개월여만에 최대를 기록한 것으로 나타났습니다.



외국인은 지난해 하반기 반도체를 적극적으로 사들인 데 이어 이달 들어서는 이른바 '조·방·원'(조선·방산·원전) 업종을 주로 순매수했기 때문입니다.



25일 한국거래소에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장 상장종목 전체 시가총액(3천759조7천225억원)에서 외국인 보유액(1천398조348억원)이 차지하는 비중은 37.18%로 집계됐습니다.



이는 2020년 4월 9일 37.34% 이후 가장 높은 수칩니다.



외국인 보유 비중은 지난해 상반기 31∼32%를 횡보하다가 9월부터 늘어나기 시작해 10월 말 35%, 12월 말 36%를 넘어섰고, 지난 7일 37% 선을 돌파했습니다.



이후에도 외국인 보유액은 꾸준히 늘었지만, 전체 시가총액 증가율이 이를 상회하면서 지난 23일 기준 외국인 보유율은 36.85%로 소폭 감소했습니다.



외국인의 매수세는 지난해 하반기는 반도체, 올해 들어서는 조선·방산·원전 업종에 집중됐습니다.



지난해 하반기(6월 2일∼12월 30일) 거래대금 기준 외국인 순매수 1, 2위 종목은 삼성전자(14조1천209억원)와 삼성전자우(2조2천532억원)이었습니다.



한국전력(9천771억원), LG화학(9천313억원), 이수페타시스(8천116억원), 삼성전기(7천211억원)가 뒤를 이었습니다.



이달 들어서는 외국인의 매수세가 반도체에서 조선·방산·원전 등 다른 대형주로 옮겨 갔습니다.



올해 첫 거래일인 지난 2일부터 23일까지 외국인 순매수액 1위 종목은 한화오션(9천426억원)이었습니다.



이어 두산에너빌리티(8천293억원), NAVER(5천298억원), HD현대중공업(5천197억원), 셀트리온(5천139억원), 한화에어로스페이스(3천851억원) 등의 순이었습니다.



반면 현대차(-3조2천107억원), 삼성전자(-2조8천433억원), SK하이닉스(-6천232억원)는 순매도액 상위 1∼3위에 이름을 올렸습니다.



조선·원전주는 글로벌 수요 확대에 따른 대형 수주 기대감에, 방산주는 도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 그린란드를 둘러싼 긴장감에 주목받은 것으로 풀이됩니다.



미래에셋증권 김석환 연구원은 "올해 들어 외국인은 '전차(電車)' 매도를 강화하고 조선·기계는 비중을 확대하는 모습을 보인다"며 "글로벌 지정학적 긴장감에 방산주도 주목하고 있다"고 진단했습니다.



한국투자증권 염동찬 연구원은 "외국인 지분율이 2020년 이후 가장 높은 수준에 도달한 가운데 삼성전자·SK하이닉스를 제외한 지분율은 여전히 높지 않다"며 "이런 점을 고려할 때 외국인 매수세 유입 가능성은 여전히 남아 있다"고 전망했습니다.