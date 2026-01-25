뮌헨, 김민재 100번째 경기서 아우크스부르크에 시즌 첫 패배

▲ 아우크스부르크 선수들이 환호하는 가운데 바이에른 뮌헨의 해리 케인이 걸어가고 있다.

축구 국가대표 김민재가 뛰는 독일 분데스리가 '절대강자' 바이에른 뮌헨의 27경기 무패 행진을 강등권 언저리 팀 아우크스부르크가 멈춰 세웠습니다.뮌헨은 오늘 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 끝난 2025-2026시즌 분데스리가 19라운드 홈 경기에서 아우크스부르크에 2대 1로 졌습니다.승점 50, 골 득실 +57로 18라운드 기준 분데스리가 역대 최고 성적을 기록 중이던 선두 뮌헨의 시즌 첫 패배입니다.뮌헨이 리그 경기에서 패한 건 지난해 3월 보훔과 경기 이후 처음입니다.2014년 뮌헨의 53경기 무패 행진을 멈춰 세웠던 아우크스부르크는 이번에도 뮌헨의 연속 무패 기록을 27경기에서 끊어냈습니다.지난달 중순부터 좀처럼 승수를 쌓지 못하고 추락해 강등권(17~18위)에 불과 승점 3 앞서있던 아우크스부르크는 이날 승리로 승점 19를 쌓으며 13위로 전진했습니다.뮌헨의 출발은 나쁘지 않았습니다.전반 23분 마이클 올리세의 코너킥을 이토 히로키가 헤더로 연결해 선제골을 뽑아냈습니다.그러나 이후 추가 득점 기회를 살리지 못한 것이 화근이 됐습니다.더 떨어질 곳이 없던 아우크스부르크 선수들의 반격은 매서웠습니다.후반 30분 코너킥 상황에서 아르투르 차베스가 헤더로 동점 골을 터뜨렸고, 6분 뒤에는 디미트리오스 야눌리스의 컷백을 받은 한노아 마셍고가 역전 결승 골을 꽂아 넣으며 승부를 뒤집었습니다.뮌헨은 경기 종료 직전 올리세의 슈팅이 골대를 때리는 불운이 겹치며 끝내 안방에서 고개를 숙였습니다.센터백 김민재는 선발 출전해 85분을 뛰고 패색이 짙어지던 후반 40분 펠리페 차베스와 교체됐습니다.김민재는 뮌헨 공식전 100번째 경기를 소화했으나 팀이 패배하면서 끝내 웃지 못했습니다.김민재는 리그에서 1골 1도움을 기록 중입니다.뮌헨 미드필더 요주아 키미히는 경기 후 "매우 짜증 나는 결과지만, 중요한 것은 앞으로 우리가 어떻게 하느냐다"라며 아쉬움을 삼켰습니다.아우크스부르크의 미드필더 로빈 펠하우어는 "믿을 수 없다. 아무도 방금 무슨 일이 벌어졌는지, 우리가 정말 해냈는지 제대로 깨닫지 못하고 있다"고 팀 분위기를 전했습니다.2위 보루시아 도르트문트는 베를린의 알텐 푀르스테라이 경기장에서 치른 원정 경기에서 우니온 베를린을 3대 0으로 완파해 선두 뮌헨과 격차를 승점 8로 좁혔습니다.전반 5분 엠레 잔의 페널티킥 골로 앞서나간 도르트문트는 후반 8분 니코 슐러터베크, 39분 막시밀리안 바이어의 골이 잇달아 터져 여유롭게 이겼습니다.우니온 베를린에서 뛰는 정우영은 리그에서 올 시즌 두 번째로 풀타임을 뛰었습니다.정우영은 리그 2골 1도움, 컵대회 1골을 기록 중입니다.이재성의 소속팀 마인츠는 마인츠의 메바 아레나에서 열린 홈 경기에서 볼프스부르크에 3대 1로 이겼습니다.최근 6경기 2승 3무 1패, 홈 2연승의 상승세를 이어간 마인츠는 승점 15를 쌓아 잔류 마지노선인 16위로 올라섰습니다.이재성이 팀이 1대 0으로 뒤지던 전반 중반 페널티킥을 유도해냈습니다.왼쪽을 파고들던 이재성의 발을 볼프스부르크 미드필더 비니시우스 소자가 걸어 넘어뜨렸고, 주심은 휘슬을 불었습니다.그러나 키커로 나선 공격수 필리프 티츠가 실축해 동점 기회를 날렸습니다.티츠는 후반 23분에야 코너킥에 이은 헤더로 동점골을 넣었습니다.이어 후반 38분 코너킥 상황에서 슈테판 벨이 골대 왼쪽으로 흐르던 공을 차 넣어 역전골을 넣었습니다.후반 38분에는 나딤 아미리가 상대 핸드볼로 얻어낸 페널티킥을 침착하게 골로 연결해 마인츠의 역전승에 쐐기를 박았습니다.이재성은 승리가 굳어진 후반 51분 빌리암 보빙과 교체됐습니다.전반기 극도로 부진한 마인츠에서 홀로 분전하던 이재성은 팀이 반등하는 후반기에도 변함없는 활약을 펼치며 올 시즌 공식전 4골 4도움을 기록 중입니다.(사진=AP, 연합뉴스)