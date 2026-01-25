서울 영등포구 차량 전복 2명 중상…한파 속 정전

<앵커>



오늘(25일) 새벽 서울 영등포구 월드컵대교 남단에서 승용차가 가드레일을 들이받아 2명이 크게 다쳤습니다. 경기 의정부시의 한 아파트에서는 정전으로 난방이 끊겨 주민들이 큰 불편을 겪었습니다.



보도에 한성희 기자입니다.



새카맣게 불에 탄 승용차 주변 도로가 하얗게 얼어붙었고, 경찰은 도로를 통제하고 있습니다.



오늘 새벽 2시 반쯤 서울 영등포구 월드컵대교 남단 양화교 진입 전 강서 방향 연결 구간에서 승용차가 가드레일을 들이받고 전복됐습니다.



사고 직후 차량에 불이 붙었다가 30분 만에 꺼졌습니다.



이 사고로 차량에 타고 있던 20대와 30대 등 남성 2명이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



[영등포소방서 관계자 : 일단 두 분 다 중상으로 추정이 되기는 하는데, 튕겨나간 것으로 추정이 되거든요, 사고 나면서.]



경찰은 음주 여부를 확인 중인 한편, 승용차가 빙판길에 미끄러졌을 가능성 등을 조사하고 있습니다.



---



오늘 오전 0시 40분쯤 경기 의정부시 민락동에 있는 한 아파트에서 전기 공급이 끊겼습니다.



800여 세대 주민들이 영하 10도 안팎의 강추위에도 난방을 못해 큰 불편을 겪었습니다.



[주민 A 씨 : 2시간째 전기, 난방, 냉장고, 정수기, 전자레인지 이런 거 다 나간 거예요.]



한국전력이 2시간 만에 임시복구 했는데 아파트 내 전기 설비 고장이 정전의 원인으로 파악됐습니다.



---



어제 저녁 7시 반쯤에는 울산 북구 명촌동의 태화강변 갈대밭에서 불이 나 1시간 만에 잡혔습니다.



다친 사람은 없었지만, 불이 바람을 타고 갈대밭 곳곳으로 번져 한때 주민 대피령이 내려지기도 했습니다.



[주민 B 씨 : 불기둥이 되게 길게 넓게 보였었어요, 많이.]



경찰과 소방당국은 담뱃불 등으로 인한 발화 가능성을 조사하고 있습니다.



