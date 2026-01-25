북미, 사상 최악의 한파·눈폭풍 예고…항공 대란에 사재기까지

▲ 24일(현지시간) 오클라호마시티 도심 근처의 고속도로에 눈이 가득 쌓였다.

미국과 캐나다를 포함한 북미 지역에 사상 최악의 한파를 동반한 눈 폭풍이 24일(현지시간) 엄습합니다.미 기상청은 서부 및 남부 일부를 제외한 미 전역에 얼음폭풍(Ice Storm), 겨울 폭풍(Winter Storm), 극한 한파(Extreme Cold), 결빙(Freeze) 등의 경보를 발령했습니다.산간에는 눈사태, 해상에는 해일 경보가 발령됐습니다.범위와 강도 면에서 사상 유례가 없는 극한의 이번 겨울 날씨에 대해 켄 그레이엄 기상청장은 "매우 위험하다"며 미국에서만 약 2억 명이 영향을 받을 것으로 관측했습니다.미국에서 가장 추운 곳으로 꼽히는 미네소타주는 수은주가 섭씨 영하 40도 안팎까지 떨어질 것으로 예보됐습니다.한파와 함께 강한 눈보라가 시차를 두고 남서부에서 북동부를 가로질러 불어올 것으로 보인다.강풍이 함께 몰아치는 눈 폭풍은 주말을 시작으로 며칠째 이어질 전망입니다.눈이 내리지 않는 남동부 일대에서도 얼어붙는 비가 많이 내려 '재앙적인 결빙 축적'이 우려된다고 기상청은 경고했습니다.연방정부가 미국 거의 절반에 해당하는 지역의 주민들에게 외출 자제를 권고한 가운데, 현재까지 18개 주(州)와 워싱턴 DC에서 비상사태가 선포됐습니다.항공사들은 주말 이틀 동안 약 9천 편의 항공기 운항을 취소했습니다.미 언론들이 "블록버스터", "역대급" 등으로 표현하는 한파와 눈 폭풍 영향권에 들 지역의 학교들은 대부분 휴교령이 내려졌으며, 뉴욕시에서 25일 진행될 예정이던 보궐선거 조기투표도 연기됐습니다.큰 눈에 도로 마비가 예상되면서 생활필수품 '사재기' 현상이 나타나 대형마트 매대가 텅텅 비고 있다고 현지 언론들은 보도했습니다.뉴욕타임스(NYT)는 뉴저지, 펜실베이니아, 오하이오 지역에선 제설용 염화칼슘 재고가 부족해 교통 대란이 우려된다고 전했습니다.강풍과 많은 양의 눈으로 인한 정전 가능성도 곳곳에서 제기되고 있습니다.미국에서는 강풍이나 폭설의 무게를 못 견딘 큰 나무들이 쓰러지며 전봇대를 덮치면서 해당 지역 일대가 정전되는 경우가 종종 발생합니다.(사진=AP, 연합뉴스)