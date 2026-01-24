'워니 트리플더블' SK, 가스공사에 승리…현대모비스는 3연승

▲ 자밀 워니

'에이스' 안영준이 부상으로 이탈한 프로농구 서울 SK가 자밀 워니의 트리플더블 맹활약을 앞세워 대구 한국가스공사를 꺾고 선두권을 노립니다.SK는 오늘(24일) 서울 잠실 실내체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 가스공사를 95-81로 물리쳤습니다.4위에 올라 있는 SK는 20승째(14패)에 도달하며 3위 원주 DB와 1경기 차로 격차를 좁혔습니다.반면 가스공사는 3연패를 당해 11승 23패로 최하위에서 제자리걸음 했습니다.SK는 1쿼터부터 3점 슛 5개를 몰아치며 31-20으로 앞서나갔습니다.2쿼터에서도 SK 워니의 전천후 활약이 돋보였다.워니는 3점 슛 두 방을 포함해 어시스트 3개, 스틸 2개를 곁들이며 공격을 주도했습니다.SK는 워니의 활약을 앞세워 한때 43-24, 19점 차까지 점수 차를 벌리며 가스공사를 거세게 몰아붙였으나, 가스공사도 쉽게 물러서지는 않았습니다.김준일과 신승민이 각각 7점씩 올리며 반격에 나선 가스공사는 막판 집중력을 발휘해 40-51로 따라붙은 채 전반을 마쳤습니다.가스공사의 추격세는 후반 시작과 동시에 꺾였습니다.SK는 3쿼터 초반 연속 6득점으로 다시 기세를 올리며 주도권을 되찾아왔고, 막판 워니의 호쾌한 덩크슛과 알빈 톨렌티노의 외곽포를 더해 73-54, 다시 19점 차로 3쿼터를 마치며 사실상 승기를 굳혔습니다.가스공사는 마지막까지 추격의 고삐를 늦추지 않았으나, SK의 끈끈한 압박 수비에 막혀 슛이 번번이 림을 외면하는 등 끝내 반격의 실마리를 찾지 못했습니다.안영준이 직전 현대모비스전에서 종아리를 다쳐 전열에서 이탈한 가운데 SK에서는 워니(27점), 김낙현(19점), 오재현(14점), 톨렌티노(16점) 등이 고른 활약을 펼치며 공백을 메웠습니다.워니는 이날 40분을 뛰고 27점 10리바운드 11어시스트를 기록해 시즌 세 번째 트리플더블을 달성했습니다.가스공사에서는 샘조세프 벨란겔이 18점으로 분전했으나 팀의 완패를 막기에는 역부족이었습니다.한편 울산동천체육관에서는 현대모비스가 3위 DB를 86-78로 잡고 3연승의 신바람을 냈습니다.현대모비스는 오늘 승리로 13승 21패를 쌓아 단독 7위에 자리했습니다.DB는 21승 13패로 2위 안양 정관장과의 격차가 2경기로 벌어지며 선두권 추격에 제동이 걸렸습니다.전반을 39-49, 10점 차로 뒤진 DB는 후반 들어 헨리 엘런슨을 앞세워 매섭게 추격의 고삐를 당겼고, 4쿼터 기어코 승부를 원점으로 돌렸습니다.하지만 팽팽한 시소게임이 이어지던 승부처에서 현대모비스의 레이션 해먼즈가 해결사로 나섰습니다.해먼즈는 74-74로 맞선 상황에서 결정적인 8점을 몰아치며 승리의 일등 공신이 됐습니다.해먼즈는 이날 29점 8리바운드를 기록했고, 서명진이 15점 7어시스트로 힘을 보탰습니다.DB는 엘런슨(28점 12리바운드)과 이선 알바노(19점 9어시스트)의 활약이 팀의 패배로 빛이 바랬습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)