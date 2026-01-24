'유종의 미'도 없었다…'10명 싸운' 베트남에 패배

<앵커>



23세 이하 아시안컵 축구 3, 4위전에서 우리 팀이 김상식 감독이 이끄는 베트남에 승부차기 끝에 졌습니다. '두 살 어린' 일본에 진 데 이어, 이번에는 '10명이 싸운' 베트남에 충격적인 패배를 당했습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



전반 30분, 베트남의 역습 한 방에 선제골을 허용한 우리 팀은 후반 24분 김태원의 골로 균형을 맞췄습니다.



하지만 불과 2분 만에 프리킥 추가 골을 내주고 다시 벼랑 끝에 몰렸습니다.



상대 선수 한 명이 퇴장당한 와중에 신민하의 추가시간 극장 골로 힘겹게 승부를 연장으로 끌고 갔지만, 수적 우위에도 연장전에서 끝내지 못하고 결국 승부차기에서 마지막 키커의 슛이 막히면서 고개를 숙였습니다.



120분 동안 우리 팀의 크로스는 61개, 슈팅은 무려 32개였지만, 크로스는 부정확했고, 슈팅은 무뎠습니다.



[이민성/U-23 축구대표팀 감독 : 내려서 있는 팀을 상대할 때 기술적인 부분을 보완했어야 하는데 그 점을 하지 못한 게 아쉬웠던 것 같습니다.]



부실한 공격력은 물론, 이번 대회 6경기 8실점으로 수비에서도 합격점을 받지 못했습니다.



조별리그와 준결승에서 21세 이하로 팀을 꾸린 우즈베키스탄과 일본에 져 망신을 당하더니, 준결승에서 중국에 3대 0으로 완패한 베트남에게 그것도 11명 대 10명으로 싸우고도 져 또 한 번 자존심을 구겼습니다.



베트남 김상식 감독은 선수들의 투혼에 공을 돌렸습니다.



[김상식/U-23 베트남 축구대표팀 감독 : 한 명이 없는 상황에서도 끝까지 버티고 또 승부차기를 승리했다는 것에 또 자랑스럽게 생각합니다.]



올가을 나고야 아시안게임의 전초전 격이었던 대회를 졸전 끝에 노메달로 마감하면서 우리 팀의 4회 연속 금메달 도전에도 빨간불이 켜졌습니다.



(영상편집 : 박기덕, 디자인 : 임찬혁)