한파에 기습 폭설까지…내일은 더 춥다

<앵커>



올겨울 가장 강력한 한파가 일주일 가까이 이어지는 가운데 수도권 등에서는 어젯밤(23일) 기습적인 폭설까지 쏟아졌습니다. 내일은 오늘보다 더 추울 것으로 예보됐습니다.



자세한 날씨 소식은 장민성 기자가 전합니다.



<기자>



서울 여의도 한강공원.



온종일 영하권에 갇히면서 한낮에도 얼음이 맺혀 있습니다.



강가로 밀려온 얼음덩어리는 주먹으로 내리쳐도 깨지지 않습니다.



[김보성·김하진·김어진·박세미/서울 영등포구 : 아휴, 오늘도 날씨가 어제보다는 풀렸다고 하는데 그래도 여전히 추워서 애들과 같이 나왔는데 좀 춥기는 하네요. (추워서) 안에 내복이랑 그냥 옷이랑 점퍼를 입었어요.]



주택가에는 어젯밤 내린 눈이 남았습니다.



제설제가 뿌려지지 않은 좁은 길에 행여 미끄러지지 않을까, 조심스레 발길을 옮깁니다.



제설 작업이 비교적 잘 이뤄졌지만, 이렇게 골목길 곳곳에는 여전히 눈이 쌓여 있습니다.



[서울 강서구 화곡동 주민 : (길이) 좀 미끄러워도 그냥 왔죠, 뭐. 며칠 좀 바람도 막 불어가지고 안 나왔었는데, 이번에는 좀 오늘은 좀 어떤가 하고 (나왔습니다.)]



어제 오후만 해도 서울에는 1cm의 눈이 예보됐습니다.



하지만 대기 불안정에 눈구름이 갑자기 발달하면서 서울 4.9, 인천 3.0, 경기도 광명 5.2cm 등의 적설량을 기록했습니다.



한파가 이어지면서 동파 사고도 잇따르고 있습니다.



어젯밤 서울에서만 수도 계량기 동파가 57건 접수됐습니다.



일요일인 내일은 더 춥겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 영하 11도, 강원도 춘천과 충북 제천 영하 15도, 경북 봉화 영하 14도 등, 제주도를 제외한 전국이 영하 19도에서 영하 1도로, 오늘보다 2~4도가량 낮겠습니다.



낮 최고기온도 서울 영하 3도를 비롯해 중부 지방은 영하권에 머물겠습니다.



