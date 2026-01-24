"트럼프가 딸깍하면 이메일도 끝장"…''기술 속국' 유럽이 벌벌 떠는 이유 [자막뉴스]

미국과의 갈등이 깊어지면서 유럽이 수십 년간 이어온 미국 기술에 대한 의존을 끊고 독자 생존을 모색하고 있다고 월스트리트 저널이 보도했습니다.



스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에 참석한 지도자들은 미국 기술에 대한 의존도를 낮추기 위한 구체적인 방안을 논의했습니다.



유럽 관료들은 미국 대통령의 행정명령 한 방으로 이메일과 클라우드 서비스까지 유럽 전체의 기술 인프라가 마비되는 최악의 시나리오를 우려하고 있다고 신문은 보도했습니다.



트럼프 대통령은 최근 그린란드를 무력으로라도 차지하겠다는 위협을 가했는데, 우방인 유럽이 기술 분야에서도 미국이 목을 겨눌 수 있다고 상정하게 된 겁니다.



실제로 유럽의 현실은 처참할 정도의 미국 기술 종속 상태입니다.



지난해 유럽 기업들이 아마존이나 구글, 마이크로소프트 같은 미국 5대 클라우드 기업에 쏟아부은 돈만 250억 달러, 우리 돈 약 33조 원에 달합니다.



전체 시장의 83%를 미국 기업이 장악하고 있는 건데, 사실상 유럽의 디지털 심장을 미국이 쥐고 있는 셈입니다.



유럽의회는 현지 시간 22일, 공공 조달에서 유럽 제품을 우선하고 자체 클라우드 업체를 키우겠다는 기술 주권 결의안을 압도적으로 통과시켰습니다.



단순히 구호에 그치는 게 아니라 미국 기술이 초래할 보안 위험을 아예 법으로 규제하는 방안까지 검토하기 시작했습니다.



독일 디지털부는 이미 마이크로소프트의 업무 도구를 대신할 오픈 소스 프로그램인 오픈데스크를 실제 정부 기관에 투입해 시험하고 있습니다.



프리드리히 메르츠 독일 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 머리를 맞대고 유럽판 기술 챔피언을 만들겠다고 공언했습니다.



미국 기술 기업들도 비상이 걸렸습니다.



구글과 아마존은 서둘러 유럽 시민이 운영하고 데이터도 현지에만 저장하는 소버린 클라우드 서비스를 내놓으며 달래기에 나섰습니다.



기술이 곧 안보가 된 시대에 유럽의 미국 기술 결별 움직임이 과연 성공할 수 있을지 주목됩니다.



