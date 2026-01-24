뉴스
제주 성산일출봉 연안에 어선 좌초…승선원 6명 건강상태 양호

정다은 기자
작성 2026.01.24 16:12
제주 성산일출봉 연안에 어선 좌초…승선원 6명 건강상태 양호
▲ 성산일출봉 연안에 좌초된 어선

제주 성산일출봉 연안에 어선이 좌초돼 해경이 구조 작업을 진행하고 있습니다.

24일 새벽 0시 23분쯤 제주도 서귀포시 성산읍 성산일출봉 남동쪽 연안에서 9.77t급 성산선적 연안복합 어선 A호(승선원 6명)가 좌초됐다는 신고가 서귀포해양경찰서에 접수됐습니다.

현장에 출동한 해경은 선체 안전 여부를 확인한 결과 어창 양쪽 측면에 파손된 곳으로 일부 침수가 발생하는 것을 확인했지만, 추가 침수는 확인되지 않았습니다.

해경은 바로 연료 밸브 차단 등 안전조치를 통해 2차 피해를 예방한 뒤 암초에서 어선을 다시 띄우는 이초 작업을 시도했습니다.

하지만 현재 조석 간만의 차가 커지면서 주변 수심이 낮아 암초에 걸린 A호를 다시 띄우는 데 어려움을 겪고 있습니다.

A호 승선원 6명의 건강 상태는 모두 양호하며, 이들은 현재 해경과 함께 이초 작업을 진행하고 있습니다.

해경은 이초 작업을 마무리하는 대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.

(사진=제주 서귀포해양경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기
