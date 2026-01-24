MLS 미네소타 정호연, 수원삼성 임대…'스승' 이정효와 재회

▲ 정호연

미국프로축구 메이저리그 사커(MLS) 미네소타 유나이티드의 미드필더 정호연이 '은사' 이정효 감독이 이끄는 K리그2 수원 삼성으로 임대됐습니다.수원 구단은 오늘(24일) 정호연을 임대 영입했다고 발표했습니다.2000년생인 정호연은 K리그1 광주FC 유소년팀인 금호고 출신으로, 단국대를 거쳐 2022시즌 광주 유니폼을 입고 프로에 데뷔한 미드필더입니다.데뷔 시즌 당시 K리그2 팀이던 광주에서 리그 36경기를 소화하며 두각을 나타냈고, 1부로 승격한 2023시즌에도 주축으로 뛰며 리그 영플레이어상을 받았습니다.2023년 열린 항저우 아시안게임에 출전해 한국의 금메달 획득에 기여하며 병역 혜택을 받은 그는 광주를 지휘하며 K리그의 대표적인 명장으로 자리매김한 이정효 감독의 축구에서 핵심적인 역할을 한 선수로 평가받았습니다.1·2부를 합해 K리그 통산 기록은 106경기 3골 13도움입니다.2024년엔 성인 국가대표로도 데뷔했던 정호연은 지난해 2월 미네소타와 연장 옵션을 포함해 2028년까지 계약하며 미국 무대에 진출했으나, 7월 무릎 전방 십자인대 파열로 수술받아 이후 잔여 시즌은 뛰지 못했습니다.이정효 감독과 다시 만나 부활을 꿈꾸는 정호연은 "수원이라는 명문 구단의 일원이 될 수 있어서 큰 영광으로 생각한다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=수원 삼성 인스타그램 캡처, 연합뉴스)