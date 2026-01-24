레베카, V리그 데뷔 후 첫 라운드 MVP…레오는 최다 '12번째' 수상

▲ 흥국생명의 외국인 공격수 레베카

프로배구 2025-2026 V리그에서 여자부 흥국생명의 상위권 도약을 이끈 외국인 선수 레베카 라셈(등록명 레베카)이 V리그 데뷔 후 처음으로 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.또 여덟 시즌째 한국 무대에서 뛰는 현대캐피탈의 '쿠바 특급' 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)는 역대 최다인 12번째 수상의 기쁨을 누렸습니다.레베카는 오늘 한국배구연맹이 발표한 4라운드 여자부 MVP로 선정됐습니다.취재 기자단 투표에서 34표 중 13표를 받아 12표를 획득한 한국도로공사의 레티치아 모마 바소코(등록명 모마), 같은 흥국생명의 세터 이나연(5표)을 따돌렸습니다.지난 2021-2022시즌 IBK기업은행 유니폼을 입고 V리그에 입성했지만 중도 퇴출당하는 아픔을 겪었던 레베카는 이번 시즌 흥국생명의 2위 도약을 이끌고 있습니다.레베카는 4라운드 6경기에서 총 141점을 기록해 오픈 공격 1위(성공률 47.1%)와 공격 종합 4위(성공률 44.6%)에 오르는 등 소속팀의 5승 1패 고공 행진에 앞장섰습니다.남자부에선 현대캐피탈 레오가 3라운드에 이어 올 시즌 두 번째로 라운드 MVP로 뽑혔습니다.특히 레오는 4라운드 MVP에 오르면서 남녀부를 통틀어 역대 최다인 12번째 라운드 MVP 주인공이 되며 '배구 여제' 김연경의 기록(은퇴·11회 수상)을 넘어섰습니다.레오는 4라운드 종료 기준으로 팀 내 최다 공격 점유율(35.8%)을 기록하며 리그 공격 종합 1위(성공률 55.5%), 오픈 부문 1위(성공률 45.6%), 후위 부문 2위(성공률 62.6%)의 화끈한 공격력으로 소속팀의 정규리그 선두 도약에 앞장섰습니다.4라운드 MVP 시상은 남자부의 경우 오는 29일 수원체육관에서 열리는 한국전력과 현대캐피탈의 경기 때, 여자부는 같은 날 서울 장충체육관에서 열리는 GS칼텍스와 흥국생명과 경기 때 할 예정입니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)