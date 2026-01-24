레베카, V리그 데뷔 후 첫 라운드 MVP…레오는 최다 '12번째' 수상

▲ 흥국생명의 외국인 공격수 레베카
프로배구 2025-2026 V리그에서 여자부 흥국생명의 상위권 도약을 이끈 외국인 선수 레베카 라셈(등록명 레베카)이 V리그 데뷔 후 처음으로 라운드 최우수선수(MVP)로 뽑혔습니다.
또 여덟 시즌째 한국 무대에서 뛰는 현대캐피탈의 '쿠바 특급' 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)는 역대 최다인 12번째 수상의 기쁨을 누렸습니다.
레베카는 오늘 한국배구연맹이 발표한 4라운드 여자부 MVP로 선정됐습니다.
취재 기자단 투표에서 34표 중 13표를 받아 12표를 획득한 한국도로공사의 레티치아 모마 바소코(등록명 모마), 같은 흥국생명의 세터 이나연(5표)을 따돌렸습니다.
지난 2021-2022시즌 IBK기업은행 유니폼을 입고 V리그에 입성했지만 중도 퇴출당하는 아픔을 겪었던 레베카는 이번 시즌 흥국생명의 2위 도약을 이끌고 있습니다.
레베카는 4라운드 6경기에서 총 141점을 기록해 오픈 공격 1위(성공률 47.1%)와 공격 종합 4위(성공률 44.6%)에 오르는 등 소속팀의 5승 1패 고공 행진에 앞장섰습니다.
남자부에선 현대캐피탈 레오가 3라운드에 이어 올 시즌 두 번째로 라운드 MVP로 뽑혔습니다.
특히 레오는 4라운드 MVP에 오르면서 남녀부를 통틀어 역대 최다인 12번째 라운드 MVP 주인공이 되며 '배구 여제' 김연경의 기록(은퇴·11회 수상)을 넘어섰습니다.
레오는 4라운드 종료 기준으로 팀 내 최다 공격 점유율(35.8%)을 기록하며 리그 공격 종합 1위(성공률 55.5%), 오픈 부문 1위(성공률 45.6%), 후위 부문 2위(성공률 62.6%)의 화끈한 공격력으로 소속팀의 정규리그 선두 도약에 앞장섰습니다.
4라운드 MVP 시상은 남자부의 경우 오는 29일 수원체육관에서 열리는 한국전력과 현대캐피탈의 경기 때, 여자부는 같은 날 서울 장충체육관에서 열리는 GS칼텍스와 흥국생명과 경기 때 할 예정입니다.
(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
댓글