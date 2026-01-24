'출연료만 400억 원' 멜라니아 다큐…뉴욕 증시 개장 벨까지 울린다

▲ 멜라니아 트럼프 여사

백악관 안팎에서 '은둔의 영부인'으로 불려온 멜라니아 트럼프 여사가 자신을 주인공으로 한 다큐멘터리 영화 개봉을 앞두고 직접 대외 홍보에 나섰습니다.로이터 통신은 멜라니아 여사가 현지 시간 24일 백악관에서 트럼프 대통령이 참석한 가운데 비공개 시사회를 진행할 예정이라고 보도했습니다.멜라니아 여사의 외부 고문이자 영화 제작자인 마크 베크만은 현지 시간 23일 이번 백악관 시사회가 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 가족과 지인들과 함께 영화를 처음부터 끝까지 보는 첫 기회가 될 것이라고 말했습니다.멜라니아 여사는 백악관 시사회를 마친 뒤 영화 개봉일인 현지 시간 30일 이전까지 홍보 일정을 잇따라 소화합니다.현지 시간 28일에는 영화 개봉 캠페인의 일환으로 뉴욕 증권거래소를 방문해 개장 벨을 울릴 예정입니다.개봉 전날인 현지 시간 29일에는 최근 명칭이 변경된 워싱턴DC의 공연장 트럼프-케네디 센터에서 열리는 정식 시사회에도 참석할 계획입니다.시사회는 뉴욕과 시카고, 마이애미 등 미국 주요 도시의 극장에서도 열리며 영화 제작에 참여한 아마존 임원들이 대거 참석할 전망입니다.영화는 트럼프 대통령의 2기 취임식을 앞둔 지난해 1월 당시 멜라니아 여사의 20일간의 일정을 담았습니다.아마존 자회사 MGM 스튜디오는 지난해 1월 영화 제작을 위해 베크만과 약 4천만 달러 규모의 라이선스 계약을 체결했습니다.월스트리트저널은 이 계약금 가운데 멜라니아 여사의 몫이 70% 이상인 약 400억원에 달한다고 전했습니다.영화는 현직 영부인의 하루를 밀착 조명한다는 점에서 주목을 받았지만, 과거 성폭력 피해 폭로 운동인 '미투'로 퇴출됐던 브렛 래트너 감독의 복귀작이라는 점에서 논란도 이어졌습니다.지난해 말 공개된 예고편은 취임식 당일 멜라니아 여사가 챙이 넓은 남색 모자를 쓰고 취임식에 참석하는 장면으로 시작합니다.또 멜라니아 여사가 트럼프 대통령에게 취임 연설에서 '피스메이커이자 통합자'를 강조하도록 격려하는 모습도 담겼습니다.베크만은 이번 영화에서 멜라니아 여사의 패션 감각과 외교 활동, 비밀경호국의 경호 작전 등을 조명했고 트럼프 대통령의 유머 감각을 엿볼 수 있는 장면도 있다고 설명했습니다.또 멜라니아 여사가 영화 제작 전반에 세심하게 관여했다고 전했습니다.베크만은 전날 폭스뉴스 인터뷰에서 멜라니아 여사가 영화 콘셉트 구상부터 모든 단계의 창의적 연출에 전적으로 헌신했다고 말했습니다.편집과 색보정, 배경음악 선정 등 후반 작업은 물론 예고편 제작과 홍보 캠페인에도 직접 참여했다고 강조했습니다.베크만은 멜라니아 여사가 아주 오래전부터 영화계 진출을 염두에 두고 있었다고도 전했습니다.이 영화는 미국을 비롯해 한국과 일본, 이탈리아와 스페인, 아랍에미리트와 사우디아라비아, 멕시코 등 전 세계 30여 개국에서 개봉됩니다.미국 연예매체 페이지식스는 영화 광고 캠페인이 이탈리아 밀라노의 두오모 성당과 영국 런던의 피카딜리 서커스 등 여러 국가에서 진행된다고 전했습니다.멜라니아 여사는 이번 작품 외에도 위탁 가정 아동 등 자신의 주요 관심사를 다룬 후속 다큐멘터리를 올해 말 공개할 예정입니다.(사진=게티이미지)