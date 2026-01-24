'미국 테니스 스타' 페굴라·키스, 호주오픈 16강 격돌

▲ 제시카 페굴라

제시카 페굴라(6위)와 매디슨 키스(9위·이상 미국)가 호주오픈 테니스 대회(총상금 1억 1,150만 호주달러·약 1,100억 원) 여자 단식 16강에서 맞대결합니다.페굴라는 오늘(24일, 한국시간) 호주 멜버른에서 열린 대회 7일째 여자 단식 3회전에서 옥사나 셀레크메토바(101위·러시아)를 2대 0으로 물리쳤습니다.또 지난해 이 대회 우승자 키스는 카롤리나 플리스코바(1,057위·체코)를 역시 2대 0으로 꺾고 16강에 진출했습니다.이로써 페굴라와 키스는 8강 진출 티켓을 놓고 4회전에서 만나게 됐습니다.어머니 킴이 1970년대 서울에서 태어나 미국으로 입양된 페굴라는 호주오픈에서 2021년부터 2023년까지 3년 연속 8강에 올랐습니다.메이저 대회 전체로는 2024년 US오픈 준우승이 가장 좋은 성적입니다.'디펜딩 챔피언' 키스는 다른 메이저 대회의 경우 2017년 US오픈에서 준우승한 바 있습니다.둘의 상대 전적은 2승 1패로 키스가 한 번 더 이겼습니다.나이는 1994년생 페굴라가 1살 더 많습니다.이번 대회 단식에서는 두 선수 모두 3회전까지 2대 0 승리를 거두며 순항하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)