배구 올스타전 사령탑 확정…하현용 감독대행, V-스타팀으로

▲ 프로배구 올스타전 V-스타팀 지휘봉을 잡는 하현용 KB손해보험 감독대행

남자 프로배구 KB손해보험을 이끄는 하현용(44) 감독대행이 내일(25일) 강원도 춘천 호반체육관에서 열리는 올스타전 때 남자부 V-스타팀의 지휘봉을 잡습니다.오늘 한국배구연맹에 따르면 하현용 감독대행이 작년 12월 30일 사퇴한 레오나르도 카르발류 전 KB손해보험 감독을 대신해 V-스타팀을 지휘합니다.선수 시절 미들블로커로 활약했던 하현용 감독대행은 작년 12월 31일 현대캐피탈과 경기에서 사령탑 데뷔전을 치렀고, 지휘봉을 잡은 후 6경기에서 3승 3패를 기록했습니다.올스타전에선 V-스타팀과 K-스타팀으로 나눠 경기를 벌이는데, 올 시즌 2라운드 종료 시점 성적을 기준으로 1위 대한항공의 헤난 달 조토 감독이 K-스타팀을 이끕니다.V-스타팀은 2위 KB손해보험을 이끌던 레오나르도 전 감독이 당초 사령탑을 맡기로 했지만, 하현용 감독대행이 이어받게 됐습니다.여자부에선 V-스타팀은 여자부 1위 한국도로공사의 김종민 감독, K-스타팀은 2라운드 종료 시점 2위였던 현대건설의 강성형 감독이 각각 지휘합니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)