'김이 이렇게 잘 팔렸어?'…전남도 김 수출액 4억3천만 달러 '역대 최고'

김수형 기자
작성 2026.01.24 11:32 조회수

▲ 김 자료화면

전라남도는 2025년 김 수출액이 4억3천200만 달러를 기록해 역대 최고 실적을 달성했다고 24일 밝혔습니다.

이는 전년보다 18.5% 증가한 규모입니다.

김 수출 호조에 힘입어 2025년 전남 전체 수산식품 수출액도 5억4천900만 달러로 역대 최대치를 기록했습니다.

전남의 김 수출은 2021년 2억370만 달러에서 시작해 2022년 1억9천160만 달러, 2023년 2억4천940만 달러, 2024년 3억6천440만 달러로 매년 증가해 왔습니다.

2025년에는 처음으로 4억 달러를 넘어서며 고성장세를 이어가고 있습니다.

전남도는 지난해 12월 김 수출 7억 달러 달성을 위한 추진계획을 수립했습니다.

전남도는 세계 김 수출시장 주도권 확보를 목표로 2030년까지 총 4천235억 원을 투입하는 김 산업 육성 종합계획을 추진 중입니다.

손영곤 전남도 수산유통가공과장은 김을 중심으로 수산식품 수출 경쟁력을 더욱 높이고 생산·가공·유통·수출이 연계된 산업 생태계를 구축하겠다고 말했습니다.

전남도는 이를 통해 전남산 수산물이 세계 시장을 선도하도록 하겠다는 계획입니다.

김수형 기자

