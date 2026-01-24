그래미 어워즈 다음달 1일…K팝 최초 본상 수상자 나올까

▲ 그래미 시상식 트로피
K팝이 여러 부문 후보에 올라 관심을 끌고 있는 제 68회 그래미 어워즈(Grammy Awards)가 1주일여 앞으로 다가왔습니다.
올해는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)과 걸그룹 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)가 K팝 장르 최초로 그래미 본상 수상에 도전합니다.
'골든'은 본상인 올해의 노래(송 오브 더 이어)를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스', '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 부문 후보로 지명됐습니다.
또 '골든 데이비드 게타 리믹스'가 베스트 리믹스드 레코딩 부문에, '케이팝데몬헌터스' OST가 '베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어' 부문 후보로 올랐습니다.
'아파트'는 본상인 '올해의 노래(송 오브 더 이어)'와 '올해의 레코드(올해의 레코드)를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문에 이름을 올렸습니다.
방탄소년단(BTS)은 63, 64, 65회 그래미 시상식 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐으나 수상하진 못했습니다.
올해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에는 하이브가 제작한 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)도 후보로 올랐습니다.
또한 캣츠아이는 신인상인 '베스트 뉴 아티스트' 부문 후보에도 올라 올리비아 딘, 솜버, 알렉스 워런 등과 경쟁합니다.
업계 전문가들은 K팝의 그래미 본상 수상 가능성에 대해서는 의견이 엇갈리지만, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문은 수상 가능성이 높다고 보고 있습니다.
그래미 시상식 최고의 영예로 여겨지는 올해의 앨범(앨범 오브 더 이어) 부문에서는 라틴 팝 스타 배드 버니, 힙합 스타 켄드릭 라마, 팝스타 레이디 가가의 3파전 구도가 형성돼 있습니다.
제 68회 그래미 시상식은 미국 시각으로 다음달 1일 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열립니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
