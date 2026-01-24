그래미 어워즈 다음달 1일…K팝 최초 본상 수상자 나올까

▲ 그래미 시상식 트로피

K팝이 여러 부문 후보에 올라 관심을 끌고 있는 제 68회 그래미 어워즈(Grammy Awards)가 1주일여 앞으로 다가왔습니다.올해는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)과 걸그룹 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)가 K팝 장르 최초로 그래미 본상 수상에 도전합니다.'골든'은 본상인 올해의 노래(송 오브 더 이어)를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스', '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어 부문 후보로 지명됐습니다.또 '골든 데이비드 게타 리믹스'가 베스트 리믹스드 레코딩 부문에, '케이팝데몬헌터스' OST가 '베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어' 부문 후보로 올랐습니다.'아파트'는 본상인 '올해의 노래(송 오브 더 이어)'와 '올해의 레코드(올해의 레코드)를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 등 3개 부문에 이름을 올렸습니다.방탄소년단(BTS)은 63, 64, 65회 그래미 시상식 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐으나 수상하진 못했습니다.올해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에는 하이브가 제작한 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 '가브리엘라'(Gabriela)도 후보로 올랐습니다.또한 캣츠아이는 신인상인 '베스트 뉴 아티스트' 부문 후보에도 올라 올리비아 딘, 솜버, 알렉스 워런 등과 경쟁합니다.업계 전문가들은 K팝의 그래미 본상 수상 가능성에 대해서는 의견이 엇갈리지만, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문은 수상 가능성이 높다고 보고 있습니다.그래미 시상식 최고의 영예로 여겨지는 올해의 앨범(앨범 오브 더 이어) 부문에서는 라틴 팝 스타 배드 버니, 힙합 스타 켄드릭 라마, 팝스타 레이디 가가의 3파전 구도가 형성돼 있습니다.제 68회 그래미 시상식은 미국 시각으로 다음달 1일 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)