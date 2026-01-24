트럼프 "대형 함대 이동 중" 경고 뒤 이란 자금줄 정조준

▲ 트럼프 미국 대통령

미국 도널드 트럼프 행정부는 현지 시간 어제(23일) 이란 석유 산업과 관련한 새로운 제재를 부과하며 반정부 시위대를 탄압 중인 이란 정권에 대한 압박을 강화했습니다.미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 국제 제재를 회피해 이란의 석유 수출을 돕는 이른바 '그림자 선단'(shadow fleet) 소속 선박 9척과 관련 기업 8곳에 제재를 내렸다고 밝혔습니다.재무부는 보도자료에서 이란 정권이 평화적 시위대를 잔혹하게 탄압하고 인터넷 접속을 차단한 가운데 그림자 선단에 대한 압박을 높이고 있다고 설명했습니다.이어 이란 국민에게 돌아가야 할 수익이 경제 서비스 대신 테러리스트 대리 세력과 무기 프로그램, 보안 기관을 지원하는 데 전용되고 있다고 강하게 비판했습니다.이번 제재 대상이 된 업체들은 인도와 오만 등 다양한 국가를 기반으로 수억 달러 상당의 이란산 원유와 석유 제품을 운송해 온 것으로 드러났습니다.스콧 베선트 재무장관은 이란 정권이 경제적 자멸에 빠져 있으며 이 과정은 트럼프 대통령의 최대 압박을 통해 가속화돼 왔다고 말했습니다.베선트 장관은 오늘 제재가 이란이 자국민을 억압하는 데 사용하는 자금 조달의 핵심 요소를 겨냥한 것이라고 덧붙였습니다.이번 조치는 트럼프 대통령이 이란 정권의 강경 진압이 계속될 경우 군사적으로 개입할 가능성을 열어둔 바로 다음 날 발표됐습니다.도널드 트럼프 대통령은 전날 세계경제포럼(WEF) 참석 후 돌아오는 전용기 안에서 대형 함대가 이란 방향으로 가고 있으며 어떻게 되는지 보겠다고 언급했습니다.트럼프 대통령은 아무 일도 일어나지 않으면 좋겠지만 우리는 이란을 매우 긴밀히 주시하고 있다고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)