베트남전 패배 후 이민성 감독 "아직 완성 단계 아냐…계속 발전"

▲ 이민성 감독

10명이 싸운 베트남에 승부차기 끝에 져 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵을 4위로 마무리한 한국 대표팀의 이민성 감독이 팀이 아직 전력을 구축해 나가는 단계라고 강조했습니다.이 감독은 오늘(24일, 한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 베트남과의 2026 U-23 아시안컵 3대 4위전을 마치고 기자회견에서 "아직 저희는 완성 단계가 아니라고 생각한다"며 "우리는 계속 발전해 나가야 할 팀"이라고 말했습니다.이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 남자 축구대표팀은 이날 베트남과 전·후반 90분을 2대 2로 비긴 뒤 연장전에서도 승부를 가리지 못해 이어진 승부차기에서 6대 7로 졌습니다.이날 전까지 베트남과의 남자 U-23 대표팀 상대 전적에서 6승 3무로 압도적 우위를 점해왔던 한국은 공식 기록은 무승부로 남게 되나 사실상 첫 패배를 당하며 씁쓸하게 대회를 마쳤습니다.2020년 대회 우승 이후 6년 만에 4강에 올랐지만, 준결승 '한일전' 패배에 이어 이날도 무기력한 경기력으로 자존심을 구겼습니다.대회 내내 이어진 '선제 실점'의 굴레가 끝내 발목을 잡았습니다.조별리그 레바논, 우즈베키스탄전과 한일전에 이어 이날도 먼저 골을 내주며 끌려간 한국은 후반 들어 파상공세를 퍼부었습니다.슈팅 수 32대 5, 유효슈팅 12대 3, 크로스 시도 61대 4라는 압도적인 수치로 베트남을 몰아붙였지만, 결정력이 문제였습니다.특히 후반 막바지 상대 선수의 퇴장으로 수적 우위를 점한 상황에서도 베트남의 밀집 수비를 뚫지 못하며 효율 없는 공방전만 되풀이했습니다.이 감독은 "연장전에서 조금 더 침착하게 경기를 풀어갔어야 했는데 그러지 못해 아쉽다. 수적 열세로 라인을 내린 상대를 공략할 기술적인 보완이 부족했다"고 자평했습니다.이어 이번 대회를 돌아보며 "수비 실점이 아쉬웠지만, 레바논전과 호주전처럼 득점 상황에서 좋았던 모습도 많았다"며 "하프 스페이스 공략이나 파이널 서드에서의 세부 움직임을 개선한다면 훨씬 좋은 팀이 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)