경찰, '추가 금품 정황' 김경 주거지 등 압수수색

▲ 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 지난 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다.

경찰이 김경 서울시의원의 또 다른 금품 전달 의혹과 관련해 압수수색에 나섰습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 오전 8시 40분쯤부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 순차적으로 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.이번 압수수색은 지난 19일쯤 서울시 선거관리위원회가 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 받고, 경찰로 이첩한 사건과 관련된 것입니다.경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 전해졌습니다.김 시의원은 이와 별도로 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고있습니다.(사진=연합뉴스)