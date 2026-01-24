뉴스
경찰, '추가 금품 정황' 김경 주거지 등 압수수색

노유진 기자
작성 2026.01.24 09:50 조회수
경찰, '추가 금품 정황' 김경 주거지 등 압수수색
▲ 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 지난 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다.

경찰이 김경 서울시의원의 또 다른 금품 전달 의혹과 관련해 압수수색에 나섰습니다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘 오전 8시 40분쯤부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 순차적으로 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.

이번 압수수색은 지난 19일쯤 서울시 선거관리위원회가 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨에 대한 신고를 받고, 경찰로 이첩한 사건과 관련된 것입니다.

경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 전해졌습니다.

김 시의원은 이와 별도로 2022년 6월 지방선거 서울시의원 공천을 염두에 두고 당시 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원의 뇌물을 전달한 혐의로 경찰 수사를 받고있습니다.

(사진=연합뉴스)
