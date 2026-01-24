오타니, 메이저리그 선수 파워 랭킹 2연속 1위

▲ 오타니 쇼헤이

오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스) 가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 2026시즌 선수 파워 랭킹 1위에 올랐습니다.MLB닷컴은 오늘(24일) 2026시즌 개막을 앞두고 선수 파워 랭킹 1위부터 100위까지를 발표했습니다.지난해 이 순위 1위였던 오타니는 올해도 1위 자리를 놓치지 않았습니다.MLB닷컴은 오타니에 대한 설명에 "오타니를 1위로 평가한 결과에 아무도 놀라지 않을 것"이라고 당연하다는 반응을 보였습니다.오타니는 이 순위에서 2022년, 2023년, 2025년과 올해 1위에 올랐습니다.2024년에는 4위였습니다.최근 3년 연속 리그 최우수선수(MVP)에 선정된 오타니는 지난해 타석에서 타율 0.282, 홈런 55개, 102타점을 기록했고, 투수로도 1승 1패 평균 자책점 2.87의 성적을 냈습니다.2위는 에런 저지(뉴욕 양키스)가 2023년과 2025년에 이어 또 이름을 올렸습니다.오타니와 저지는 최근 2년 연속 내셔널리그와 아메리칸리그 MVP를 나눠 가졌습니다.파워 랭킹 3위는 보비 위트 주니어(캔자스시티 로열스) , 4위는 칼 롤리 (시애틀 매리너스) 가 차지했고 5위는 호세 라미레스 (클리블랜드 가디언스)입니다.지난해 월드시리즈 MVP 야마모토 요시노부(다저스)는 13위로 평가됐습니다.월드시리즈 3년 연속 우승을 노리는 다저스는 20위 안에 오타니와 야마모토 외에 무키 베츠(18위), 윌 스미스(20위) 등 4명을 배출했습니다.다저스는 카일 터커(21위)와 프레디 프리먼(22위)도 높은 순위에 올라 2026시즌에도 가장 강력한 우승 후보로 지목됩니다.다저스 다음으로 20위 내 많은 선수가 선정된 구단은 각각 2명의 '톱20' 선수를 보유한 뉴욕 메츠, 시애틀, 애리조나 다이아몬드백스입니다.메츠는 후안 소토(6위)와 프란시스코 린도어(11위), 시애틀은 롤리와 훌리오 로드리게스(16위), 애리조나는 코빈 캐럴(9위)과 케텔 마르테(19위)가 20위 내 선수로 평가받았습니다.한국 선수는 100위 내에 들지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)