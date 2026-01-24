북, '미일동맹강화' 일 방위상에 "군작전지역 선포"

▲ 지난 7일 국회도서관에 비치된 북한 노동당 기관지 노동신문

북한은 미국과 동맹 강화 의지를 밝힌 일본을 향해 "주변 나라들을 군사작전지역으로 공개적으로 선포한 것이나 다름이 없다"고 비난했습니다.북한 노동신문은 오늘 고이즈미 신지로 일본 방위상이 최근 미국을 방문해 '미일동맹을 강화하는데 주력하겠다고 다짐했다'는 점을 언급하면서 이같이 밝혔습니다.노동신문은 또 일본 정부가 '3대 안보 문서'의 조기 개정을 추진하는 상황에서 고이즈미 방위상이 미국의 인공지능, 무인기, 우주항공 기술 도입을 논의했다는 점도 비판했습니다.노동신문은 "해외팽창과 평화파괴의 길에 서슴없이 뛰어들려는 일본 반동들의 모험주의적인 경향이 다시 한 번 똑똑히 드러났다"며 "지역 국가들의 이익을 침해하고 아시아와 세계의 안보환경을 더욱 위태롭게 하는데로 줄달음치고있다"고 주장했습니다.고이즈미 방위상은 앞서 15일 미국 워싱턴DC에서 피트 헤그세스 미 국방부 장관을 만나 양국 간 억지력 강화 방침을 확인하고 국방 분야 협력 방안을 논의했습니다.(사진=연합뉴스)