테슬라, 무료 주행보조 오토파일럿 중단…"유료 판매 포석"

▲ 테슬라 로고

일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라가 기존에 무료로 제공한 주행보조 시스템 '오토파일럿' 기능을 북미 지역 신규 판매 주요 모델에는 중단했다고 미 언론이 23일(현지시간) 전했습니다.미 기술전문매체 일렉트렉과 테크크런치 등에 따르면 테슬라는 최근 북미 지역에서 판매하는 모델3와 모델Y의 기본 표준 사양에서 오토파일럿 기능을 제외했습니다.오토파일럿은 테슬라가 2019년 4월부터 모든 차량에 기본 사양으로 적용한 주행보조 시스템으로, 전방 차량 속도에 맞춰 주행 속도를 조절하는 크루즈 컨트롤 기능과 차량을 차선 중앙에 유지하는 자동 조향 기능으로 구성됐습니다.현재 테슬라의 온라인 사이트에는 신차에 기본적으로 적용되는 기능으로 '교통 인지 크루즈 컨트롤'(Traffic Aware Cruise Control)만이 명시돼 있습니다.이는 머스크가 내달 14일부터 자사의 감독형 자율주행 소프트웨어 'FSD(Full Self-Driving)'의 일회성 판매를 중단하고 매월 요금을 받는 구독제로만 제공하겠다고 발표한 지 약 일주일 만에 나타난 변화입니다.이에 따라 차선 유지 기능을 이용하고자 하는 테슬라 차주는 월 99달러를 내고 FSD 서비스를 구독해야 합니다.머스크는 전날 엑스(X·옛 트위터) 게시글에서 FSD 소프트웨어가 점차 개선됨에 따라 구독료가 "오를 것"이라고 밝히기도 했습니다.그동안 테슬라는 주행보조 시스템인 오토파일럿을 자율주행과 비슷한 기능으로 과대 광고했다는 이유로 여러 차례 당국의 조사를 받거나 소비자들로부터 소송을 당했습니다.지난해 12월 캘리포니아주 당국은 테슬라가 기능을 과장한 오토파일럿 관련 마케팅을 60일 내 시정하지 않으면 제조·판매 면허를 30일간 정지하겠다는 결정을 내리기도 했습니다.미 언론은 당국의 이런 제재 속에 테슬라가 오토파일럿을 아예 폐기하면서 소비자들을 FSD 구독으로 유인하기 위한 포석으로도 활용하고 있다고 짚었습니다.한편 테슬라는 전날 텍사스주 오스틴에서 안전 감독 요원이 운전석에 탑승하지 않은 상태로 로보(무인)택시 서비스를 시작했다.로보택시로 이용되는 테슬라의 모델Y 차량에는 FSD 첨단 버전이 탑재됐습니다.테슬라 인공지능(AI) 책임자인 아쇼크 엘루스와미는 엑스 게시글에서 자사의 로보택시 차량 중 일부가 감독 없이 운행될 것이라고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)