[날씨] 남부 곳곳 오전까지 눈…주말 내내 '강추위'

SBS 뉴스
작성 2026.01.24 06:23
<앵커>

어젯(23일)밤 수도권의 예보보다 많은 눈이 쏟아지면서 당황하신 분들 많을 텐데요. 수도권 눈은 그쳤지만 남부 지방은 오전까지 눈이 더 내린다는 예보입니다. 주말 동안 한파도 이어지며 눈이 얼어붙을 텐데, 자세한 날씨 기상센터 연결해 알아보겠습니다.

박세림 캐스터, 지금은 어디에 눈이 오나요?

<기상캐스터>

밤사이 서쪽 지역을 중심으로 눈이 내린 가운데 눈구름대가 발달하면서 서울에도 5cm가량의 눈이 내려 쌓였습니다.

현재 중부의 눈·비는 대부분 그쳤고요.

강수 구름대가 남부 지방에 위치하면서 시간당 1~2cm 안팎의 눈이 내리는 곳이 있습니다.

오늘 아침까지 호남에 1~5cm의 눈이, 충북 남부와 일부 경상권 내륙에 1cm 안팎의 눈이 더 내리다 그치겠습니다.

내린 눈·비로 인해 도로가 굉장히 미끄럽습니다.

안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.

강수가 거의 닿지 않은 동해안과 경상권의 대기는 더욱더 메말라가는 가운데 오늘 동해안을 중심으로 바람도 강하게 불겠습니다.

화재 사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.

주말에도 한파는 계속되겠습니다.

현재 서울이 영하 7.4도에 찬 바람에 체감 온도는 영하 13도까지 뚝 떨어져 있습니다.

한낮에도 영하권에 머물겠고 휴일인 내일도 추위는 이어지겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 흐리다 오후부터 차차 맑아지겠습니다.

자세한 현재 기온 춘천이 영하 7.3도 보이고 있고요.

낮 기온 춘천 영하 3도에 그치겠습니다.

다음 주 초에는 호남 서해안과 제주를 중심으로 눈·비가 내리겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
