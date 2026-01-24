뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"독재정권 때 방식" 반발…혁신당, 공론화 시작

하정연 기자
작성 2026.01.24 06:16 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 정청래 대표가 조국혁신당에 합당을 제안한 것과 관련해 최고위원 3명이 비판 기자회견 여는 등 당내 반발이 이어지고 있습니다. 조국혁신당은 오늘(24일) 의원총회를 시작으로 합당 공론화를 시작할 예정입니다.

하정연 기자입니다.

<기자>

"민주당과 조국혁신당이 합치자"고 정청래 대표가 전격 제안한 지 하루 만에 열린 어제 민주당 최고위원회의.

정 대표는 사전에 충분히 공유하지 못해 송구하다면서도 '사과할 각오였다'고 했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 지방선거 전에 시간상 불가능할지도 모르겠다는 생각으로 사과할 각오로 제가 제안을 했습니다. 그러나 꼭 가야 할 길이라고 저는 생각합니다.]

최고위 회의에 불참한 3명의 비당권파 최고위원은 합동으로 기자회견을 열고 "독단을 끝내야 한다"며 정 대표의 사과를 요구했습니다.

[황명선/민주당 최고위원 : 과거에 독재정권 때 해왔던 톱다운 방식이잖아요.]

민주당 초선 의원들도 긴급 회동을 통해 의원 28명 연명으로 입장문을 냈습니다.

굳이 무리한 합당을 추진해 혼란을 자초하는 배경에 의구심을 갖지 않을 수 없다며 독단적인 졸속 합당 추진을 반대한다고 목소리를 높였습니다.

조국혁신당 조국 대표는 합당과 관련해 양당 모두 공론화 과정을 거쳐야 한다면서도 혁신당만의 비전을 강조하겠다고 밝혔습니다.

[조국/조국혁신당 대표 : 정치 개혁과 개헌 문제, 사회권 선진국 문제, 토지공개념 문제 같은 경우는 조국혁신당의 독자적 비전과 정책이 있는데, 이거를 저희가 포기하면서 할 수는 없고….]

당내 일각에서는 "명분 없는 합당은 득보다 실이 더 클 수도 있다"는 우려도 나오고 있는데, 혁신당은 오늘 의원총회를 시작으로 26일 최고위원회와 당무위원회를 잇따라 열어 합당에 대한 의견을 모을 예정입니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지