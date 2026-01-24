뉴스
[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 자정 넘긴 '이혜훈 의혹' 추궁…15시간 만에 종료

이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회가 자정을 넘겨 약 15시간 만에 끝났습니다. 장남 입시의혹과 부정청약 의혹 등에 대한 이 후보자의 해명이 이어졌지만, 여야 모두에서 납득할 수 없다고 질타했습니다.

2. '합당 제안' 후폭풍…조국혁신당, 공론화 시작

정청래 대표의 조국혁신당 합당 제안 후 민주당 일부 지도부가 공식 회의에 불참하고 초선 의원들도 문제를 제기하는 등 후폭풍이 거셉니다. 조국혁신당은 오늘(24일) 의원총회를 시작으로 합당 공론화를 시작할 예정입니다.

3. "다주택자 양도세 중과 면제, 연장 고려 안 해"

이재명 대통령이 5월 9일 종료되는 다주택자에 대한 양도세 중과 면제를 연장하지 않겠다고 선언했습니다. 비거주 1주택자에 대한 장기보유 특별공제의 허점도 손볼 필요가 있다고 지적했습니다.

4. 한파 속 1천여 세대 정전…주말 내내 강추위

어젯밤 서울 구로구의 한 오피스텔에서 정전이 발생해 1천여 세대가 영하 10도 안팎의 추위 속에 떨어야 했습니다. 중부와 수도권 곳곳에서는 밤사이 내린 눈이 얼어 빙판길이 우려되는 가운데, 주말 내내 강추위가 이어지겠습니다.
