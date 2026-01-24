중국마저 안세영 공포증…승률 94.8%의 '셔틀콕 퀸'

<앵커>



요즘 배드민턴 여자 단식은 '안세영을 가장 늦게 만나는 선수가 준우승하는 종목'이라는 말이 있습니다. 세계배드민턴연맹은 안세영 선수를 '역대 최고의 선수'라는 찬사를 남겼는데요, 세계 랭킹 1위, 안세영 선수에 대해 알아봤습니다!



<기자>



[안세영/배드민턴 선수 : (여왕님이 되신 건가요?) 예스 아임 어 퀸 나우(Yes, I'm a QUEEN now)]



그야말로 '안세영의 해' 였던 2025년.



작년 10월 덴마크 오픈 경기부터 여섯 대회 연속 금메달을 따냈고 무려 30연승을 기록했습니다.



전체 77번의 경기에서 73승, 단 4번의 패배만 남기고 승률 94.8%라는 비현실적인 승률로 시즌을 마무리했습니다.



세계배드민턴연맹이 데이터를 집계하기 시작한 이래 최고 수치이고, 배드민턴계의 메시와 호날두로 불리는 린단(중국)과 리총웨이(말레이시아) 선수의 승률마저 뛰어넘습니다.



또 배드민턴 선수 최초로 단일 시즌 누적상금 100만 달러, 한화로는 약 14억 8천만 원을 돌파하며 온갖 최초 기록을 휩쓸었습니다.



하지만 이런 안세영 선수도 높은 벽을 실감하던 시절이 있었습니다.



안세영 선수에게 늘 꼬리표처럼 따라오는 최대 라이벌이자 2021년 도쿄올림픽 금메달리스트인 천위페이 선수는 현재 중국에서 '안세영의 유일한 대항마', '여자 단신의 절대 에이스'로 불립니다.



사실 안세영 선수가 등장하기 전만 해도 배드민턴은 중국에서 금메달을 믿고 보는 종목이었습니다.



대표팀 1·2·3번 선수가 모두 세계 랭킹 상위권일 정도로 중국은 대표적인 배드민턴 강국입니다.



특히 여자 단식 종목에서는 더 압도적으로 승리를 독식해왔습니다.



한국이 지난 1996년 방수현 선수 이후로 단 한 차례도 우승경험이 없었던 것과 달리, 중국은 2000년 시드니부터 2021년 도쿄까지 6번의 올림픽 중 5번이나 금메달을 가져갔습니다.



이런 중국의 독주를 막은 게 안세영 선수였던 것입니다.



안세영 선수의 대표적인 특기 두 가지는 바로 장기전에 유리한 체력과 상대를 압박하는 질식 수비입니다.



올라운더 플레이어로 실력을 키운 안세영의 성장세는 뚫리지 않을 것만 같던 천위페이라는 벽에 균열을 만들기 시작했습니다.



그러던 중 천위페이는 올해 말레이시아에서 4강전을 앞두고 어깨 부상을 밝히며 돌연 기권을 선언했는데요.



당시 결승전 상대는 안 선수로 예측됐기 때문에 4강에 이긴다 하더라도 당시의 몸 상태로는 오히려 부상만 키우게 될 거라 판단한 거죠.



세계 최정상급 선수인 천위페이의 기권은 지금의 안세영 선수가 코트 위에서 얼마나 무서운 존재인지 보여준 셈이었습니다.



안세영 선수가 질주하는 사이 중국에서는 왕즈이 선수가 새롭게 떠오르기도 했습니다.



왕즈이 선수는 세계 랭킹 2위로 중국에서는 배드민턴 세대교체의 상징으로 여겨집니다.



하지만 안 선수랑만 맞붙으면 10전 10패.



중국 팬들 사이에서는 공안증, 즉 안세영공포증이라는 신조어까지 생겨났습니다.



안세영 선수는 배드민턴계의 인기 스타이자 중국에게는 가장 강력한 견제 대상으로 자리매김했는데요.



라이벌 왕즈이와의 올해 첫 경기에서도 9:17로 뒤지고 있던 게임을 막바지에 24:22로 역전하며 드라마를 썼습니다.



안 선수는 달라질 점수제에 대비해 남자 선수들과의 스파링 훈련으로 공격력을 개선하며 대비 중입니다.



전에 없던 기록을 써나가고 있는 배드민턴의 신 안세영 선수.



앞으로 어떤 역사를 써내려갈까요?