'동맹 조롱' 트럼프 "나토가 미국 지킬지 의문"

▲ 21일 스위스 다보스에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하는 트럼프 대통령

그린란드 병합을 주장하며 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹을 뒤흔든 도널드 트럼프 미국 대통령이 병합 문제에서 한발 물러선 이후에도 '미국이 위기에 처하면 유럽이 방어할 수 있나'며 동맹 조롱에 열을 올리고 있습니다.22일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "어쩌면 우리는 나토를 시험대에 올렸어야 했을지도 모른다"며 "조약 5조를 발동해 나토가 이곳으로 와서 불법 이민자들의 추가 침공으로부터 우리 남부 국경을 보호하도록 했다면 국경순찰대 다수를 다른 임무에 투입할 수 있었을 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령이 언급한 나토 조약 5조는 동맹국 중 한 곳이 공격받으면 모든 동맹국이 공격받은 것으로 간주해 대응한다는 집단 방위 의무 내용을 담고 있습니다.나토가 미국의 안보에 도움이 안 된다는 트럼프 대통령의 인식은 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서도 그대로 드러났습니다.트럼프 대통령은 21일 포럼 연설에서 "나토의 문제는 우리는 그들을 위해 100% 있어 주겠지만 우리가 '신사 여러분, 우리가 공격받고 있습니다'라고 호소할 때 그들이 우리를 위해 있어 줄지 확신할 수 없다는 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "우리가 쏟아부은 모든 돈, 피, 땀, 눈물을 생각하면 그들이 우리를 위해 있어 줄지 모르겠다"고 재차 의구심을 보였습니다.트럼프 대통령은 이날 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서도 아프가니스탄 전쟁에 참전한 나토군이 제 역할을 하지 않았다며 나토를 깎아내렸다.그는 "우리는 그들의 도움이 필요했던 적이 없다"며 "그들은 아프가니스탄에 병력을 파견했다고 말하지만, 전선에서 조금 떨어져 있었다"고 말했습니다.또 미국과 유럽은 "호혜적인 관계여야 한다"며 특유의 거래적 사고방식을 그대로 노출했습니다.나토군이 아프가니스탄전 후방에 있었다는 트럼프 대통령의 주장은 아프가니스탄 전쟁 참전국 사망자 통계와는 다소 괴리가 있습니다.영국 일간 가디언에 따르면 지난 2001년부터 20년간 진행된 아프가니스탄 전쟁 기간 총 3천486명의 나토군이 사망했으며 이 중 대다수는 미군(2천461명)이지만 영국군도 457명이나 전사했습니다.미국의 가장 가까운 동맹국이었던 캐나다도 165명의 군인이 순직했는데 이는 1950년대 한국 전쟁 이후 캐나다군의 참전 사례 가운데 가장 많은 사상자가 발생한 전쟁이었습니다.트럼프 대통령이 '은혜를 모른다'며 비난한 덴마크도 아프가니스탄전에서 44명이 목숨을 잃었는데 이는 미국을 제외한 국가 중 인구 대비 가장 많은 사망자 숫자라고 가디언은 지적했습니다.트럼프 대통령의 아프가니스탄전 발언이 알려지자 나토 동맹국 국민들은 자조 섞인 반응을 내놓고 있습니다.온라인 커뮤니티 '레딧'의 한 사용자는 캐나다 온타리오주의 한 다리에 조문객이 늘어선 사진을 올리고 "미국을 위해 아무것도 하지 않고 아프가니스탄에서 전사한 젊은 캐나다인을 환영하는 모습"이라고 설명을 달았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)