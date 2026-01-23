뉴스
이 대통령, 이해찬 전 총리 위독에 조정식 정무특보 베트남 급파

박예린 기자
작성 2026.01.23 22:20 조회수
이 대통령, 이해찬 전 총리 위독에 조정식 정무특보 베트남 급파
▲ 이재명 대통령이 지난 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장과 인사하고 있다.

참여정부 시절 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남 출장 중 위독 상태에 빠짐에 따라 이재명 대통령이 오늘(23일) 조정식 정무특보를 현지에 급파했습니다.

이 대통령 역시 사태의 심각성을 느끼고, 현지 공관 보고에 더해 현재 상황을 종합적으로 판단해 전해줄 사람이 필요하다고 생각한 것으로 보입니다.

특히 이 부의장의 경우 민주 진영에서 상당한 위상을 가진 상징적 인물이라는 점에서 6선 의원인 조 특보의 급파를 결정한 것으로 풀이됩니다.

조 특보는 내일 오전 일찍 베트남으로 떠날 것으로 알려졌습니다.

여기에 이재정 의원을 포함한 더불어민주당 인사들도 항공편이 마련되는 대로 현지로 향할 것으로 전해졌습니다.

이 수석부의장은 이날 호찌민 출장 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 구급차를 타고 응급실로 이송됐습니다.

이 부의장은 전날 베트남으로 출국하기 전 몸살 기운을 호소했으며, 이날 오전 '몸 상태가 안 좋다'는 판단으로 귀국 절차를 준비 중이었던 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
