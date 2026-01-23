이 대통령, 이해찬 전 총리 위독에 조정식 정무특보 베트남 급파

▲ 이재명 대통령이 지난 1월 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장과 인사하고 있다.

참여정부 시절 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남 출장 중 위독 상태에 빠짐에 따라 이재명 대통령이 조정식 정무특보를 현지에 급파하기로 한 것으로 23일 알려졌습니다.청와대 관계자는 통화에서 "이 부의장과 관련한 상황을 엄중하게 인식하고 있다"면서 이같이 전했습니다.이 대통령 역시 사태의 심각성을 느끼고, 현지 공관 보고에 더해 현재 상황을 종합적으로 판단해 전해줄 사람이 필요하다고 생각한 것으로 보입니다.특히 이 부의장의 경우 민주 진영에서 상당한 위상을 가진 상징적 인물이라는 점에서 6선 의원인 조 특보의 급파를 결정한 것으로 풀이됩니다.조 특보는 24일 오전 일찍 베트남으로 떠날 것으로 알려졌습니다.여기에 이재정 의원을 포함한 더불어민주당 인사들도 항공편이 마련되는 대로 현지로 향할 것으로 전해졌습니다.민주평통 관계자 등에 따르면 이 수석부의장은 이날 호찌민 출장 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 구급차를 타고 응급실로 이송됐습니다.이 부의장은 전날 베트남으로 출국하기 전 몸살 기운을 호소했으며, 이날 오전 '몸 상태가 안 좋다'는 판단으로 귀국 절차를 준비 중이었던 것으로 알려졌습니다.7선 의원 출신으로 총리까지 지낸 이 수석부의장은 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐습니다.(사진=연합뉴스)