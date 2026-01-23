이해찬 전 총리 위독…베트남 출장 중 심근경색으로 한때 심정지

▲ 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 23일 베트남 호찌민 출장 중 건강이 급격히 악화해 위독한 상태입니다.민주평통 관계자 등에 따르면 베트남 출장 중이던 이 부의장은 이날 오후 1시쯤 귀국을 위해 베트남 떤선녓 공항에 도착한 이후 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 구급차를 타고 현지 병원 응급실로 이송됐습니다.병원 이송 과정에서 심정지도 있었지만 지금은 호흡이 돌아온 것으로 전해졌습니다.현지 심장 전문 의료진은 심근경색 진단을 내리고 이 부의장에게 스텐트를 삽입하는 시술을 시행했습니다.이 부의장은 현재 기계 장치에 의해 호흡을 유지하고 있는 것으로 전해졌습니다.이 부의장은 평통 베트남 운영협의회 참석차 전날 호찌민으로 출국했습니다.출국 전부터 몸살 기운을 호소했으며, 이날 오전 '몸 상태가 안 좋다'는 판단으로 긴급 귀국을 결정하고 절차를 밟던 중이었습니다.7선 의원 출신으로 총리까지 지낸 그는 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐습니다.청와대는 조정식 정무특보를 24일 베트남 현지로 보내 이 부의장을 지원할 예정인 것으로 알려졌습니다(사진=연합뉴스)